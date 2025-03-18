Використовуйте мед, який засахарився: фахівець з Харкова порадив ефективне підживлення для розсади (відео)

Навесні українські господарі і господині звично розпочинають городні роботи, зокрема вирощують розсаду.

Тому господар з Харкова, який має великий досвід городніх робіт, розповів про один зі своїх «секретних» засобів для підживлення молодих рослинок.

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За його словами, він є однаково ефективним для будь-яких овочевих культур — томатів, перців, баклажанів та інших.

Починати підживлювати розсаду таким чином можна одразу після її пересаджування в окремі стаканчики, адже розчин діє як біостимулятор росту кореневої системи.

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Щоб приготувати підживлення, вам знадобиться 1 л теплої води та одна чайна ложка меду (підійде навіть той, що засахарився). Його потрібно повністю розчинити у воді.

При цьому пам’ятайте, що такого об'єму буде достатньо для невеликої кількості розсади, в іншому разі варто збільшувати пропорції. Наприклад, на 2 л води беріть дві чайні ложки меду, а в 3 л води — 3 чайні ложки.

Розчин бажано використовувати одразу, витрачаючи на одну рослину від 30 до 50 мл.

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Використовувати таке підживлення можна один раз в 14 днів до тих пір, поки розсаду не буде висаджено у відкритий грунт або у теплицю, говорить автор ролика.

Своєю чергою інші агрономи-аматори поділилися лайф-хаками ранньої посадки картоплі та розповіли, якими квітами прикрасити свою дачу.

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