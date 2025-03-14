Робіть зараз, щоб не прогадати: фермер розповів, чому селянам доводиться досить рано висаджувати картоплю
Раннє цьогорічне тепло неабияк активізувало городні роботи власників присадибних ділянок. І поки одні господарі висівають перець та баклажани, інші зайняті більш важливою справою — вони почали висаджувати картоплю!
Так вчинив зокрема автор YouTube-каналу «Все своє».
Господар вважає, що якщо посадкова картопля вже проросла, не варто чекати більш сприятливого моменту. І це при тому, що земля лишається надзвичайно сухою через відсутність дощів.
Так, є ризик заморозків, однак перші паростки фермер планує захищати за допомогою агроволокна, а також «дідівським» методом — підгортуючи молоді кущі.
Садити картоплю чоловік вирішив, додаючи в лунки калімагнезію (готове калійно-магнієве добриво), яке найбільш ефективне на легких піщаних і супіщаних грунтах, бідних магнієм), яка додатково захистить рослини.
Бульби розкладаються у викопану лунку на пристойній відстані, аби потім корені не спліталися і врожай був більшим.
Що ж до температур, прийнятних для посадки, то автор відео зазначає — вже при 10 С висаджена картопля починає активно випускати коріння і рости.
А далі залишається дочекатися дощу і… гарного врожаю ранньої картопельки!
Також варто нагадати про правила посадки насіння томатів, щоб швидко отримати сходи, а розсада росла потужною і здоровою.53
Читайте нас у Facebook