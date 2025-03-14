Робіть зараз, щоб не прогадати: фермер розповів, чому селянам доводиться досить рано висаджувати картоплю

Раннє цьогорічне тепло неабияк активізувало городні роботи власників присадибних ділянок. І поки одні господарі висівають перець та баклажани, інші зайняті більш важливою справою — вони почали висаджувати картоплю!

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Так вчинив зокрема автор YouTube-каналу «Все своє».

Господар вважає, що якщо посадкова картопля вже проросла, не варто чекати більш сприятливого моменту. І це при тому, що земля лишається надзвичайно сухою через відсутність дощів.

Так, є ризик заморозків, однак перші паростки фермер планує захищати за допомогою агроволокна, а також «дідівським» методом — підгортуючи молоді кущі.

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Садити картоплю чоловік вирішив, додаючи в лунки калімагнезію (готове калійно-магнієве добриво), яке найбільш ефективне на легких піщаних і супіщаних грунтах, бідних магнієм), яка додатково захистить рослини.

Бульби розкладаються у викопану лунку на пристойній відстані, аби потім корені не спліталися і врожай був більшим.

Що ж до температур, прийнятних для посадки, то автор відео зазначає — вже при 10 С висаджена картопля починає активно випускати коріння і рости.

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А далі залишається дочекатися дощу і… гарного врожаю ранньої картопельки!

Також варто нагадати про правила посадки насіння томатів, щоб швидко отримати сходи, а розсада росла потужною і здоровою.

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