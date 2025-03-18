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Це задоволення є порушенням: принц Гаррі та Меган Маркл користуються перевагами некоролівського життя

17:24 20 березня 2025
Меган Маркл та принц Гаррі

Герцог і герцогиня Сассекські, які розмовляли про розлучення, порушили королівську заборону під час останньої прогулянки. Сассекси були помічені у Монтесіто за насолодою «забороненою» у королівській родині їжею. Варто зазначити, що покійна королева Єлизавета наполегливо радила членам королівської родини уникати молюсків під час виконання службових обов’язків через ризик харчового отруєння, пише geo.tv.

Колишній королівський дворецький раніше сказав журналу Woman & Health Magazine: «Це дуже розумний крок — відмовитися від морепродуктів під час виконання обов’язків. Ми не хочемо, щоб у члена королівської сім’ї була серйозна реакція на харчове отруєння, особливо якщо вони в закордонному турі».

Проте Гаррі та Меган, які залишили свої королівські обов’язки у 2020 році, можуть жити за власними правилами.

«Принц Гаррі та Меган Маркл їдять устриць у Кларка… Майкл Дуглас і друзі сидять у Olio e Limone…» — написав Річард Майнердс у Montecito Journal.

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Раніше повідомлялося, як слідкують за вагою британські королі та принцеси.

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