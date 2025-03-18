Це задоволення є порушенням: принц Гаррі та Меган Маркл користуються перевагами некоролівського життя

Герцог і герцогиня Сассекські, які розмовляли про розлучення, порушили королівську заборону під час останньої прогулянки. Сассекси були помічені у Монтесіто за насолодою «забороненою» у королівській родині їжею. Варто зазначити, що покійна королева Єлизавета наполегливо радила членам королівської родини уникати молюсків під час виконання службових обов’язків через ризик харчового отруєння, пише geo.tv.

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Колишній королівський дворецький раніше сказав журналу Woman & Health Magazine: «Це дуже розумний крок — відмовитися від морепродуктів під час виконання обов’язків. Ми не хочемо, щоб у члена королівської сім’ї була серйозна реакція на харчове отруєння, особливо якщо вони в закордонному турі».

Проте Гаррі та Меган, які залишили свої королівські обов’язки у 2020 році, можуть жити за власними правилами.

«Принц Гаррі та Меган Маркл їдять устриць у Кларка… Майкл Дуглас і друзі сидять у Olio e Limone…» — написав Річард Майнердс у Montecito Journal.

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