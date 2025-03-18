Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на 19 березня 2025 року для всіх знаків Зодіаку. Цей день обіцяє бути насиченим та сповненим несподіваних подій для всіх людей, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

КОЗЕРІГ — Колісниця

Козерогам потрібно бути дуже уважними під час здійснення фінансових операцій і намагатися уникати сумнівних угод. Цього дня не варто довіряти незнайомим людям.

ВОДОЛІЙ — Сила

Водолії зможуть подолати будь-які перепони за допомогою наполегливості та рішучості. Їм, можливо, доведеться обстоювати свою думку.

РИБИ — Дама Денаріїв

Рибам потрібно уникати конфліктів та не піддаватися на провокації. Вирішувати непорозуміння потрібно мирним шляхом. Спірні моменти краще відразу ж залагодити.

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ОВЕН — Туз Жезлів

Овни треба бути обережними у словах і не бути надмірно відвертими. Також сьогодні не варто обговорювати особисті теми із малознайомими людьми.

ТЕЛЕЦЬ — Імператор

Тельцям потрібно присвятити час самовдосконаленню та роботі над собою. Цього дня варто проявити силу волі та цілеспрямованість. Гарний час, щоб позбутися шкідливих звичок.

БЛИЗНЮКИ — Дама Мечів

Близнюкам потрібно уникати людей, які поширюють негатив, і не втягуватись у непотрібні суперечки. У випадку втоми, потрібно дати собі перепочинок.

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РАК — Блазень

Ракам варто відпочити від рутини та дозволити собі трохи веселощів. Час краще присвятити прогулянкам з друзями та спонтанним рішенням.

ЛЕВ — Паж Жезлів

Левам потрібно бути готовими до несподіваних викликів. Не варто соромитися звертатися за порадою до близьких, якщо є сумніви в якомусь рішенні.

ДІВА — Колесо Фортуни

На Дів чекає по-справжньому вдалий день. На них очікують сприятливі події як у фінансових питаннях, так і в особистому житті. Потрібно скористатися шансом на зміни.

ТЕРЕЗИ — Мир

Перед Терезами відкриваються нові перспективи. У них з'явиться можливість подолати труднощі та вийти на новий рівень. Їм допоможуть їхня рішучість та готовність до змін.

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СКОРПІОН — Двійка Кубків

Для Скорпіонів день може бути складним, і вони можуть відчути втому. Не треба бояться приймати допомогу від оточуючих. Деякі справи слід відкласти на потім.

СТРІЛЕЦЬ — Місяць

Стрільцям потрібно присвятити час особистим інтересам, наприклад зробити приємні покупки. Це допоможе отримати заряд енергії та відчути себе краще.

Раніше відомий астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала гороскоп на березень 2025 року для всіх знаків Зодіаку.

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