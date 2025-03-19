Персональне свято: Святослав Вакарчук привітав легендарну поетесу

Популярний співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який показав будинок свого дитинства, звернувся з привітанням до легендарної української поетеси Ліни Костенко. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав допис у її день народження — Ліні Василівні виповнилося 95 років!

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«Сьогодні день народження нашої Ліни Костенко! — написав Вакарчук та виклав світлину видатної поетеси. - Особисто я відчуваю цей день як своє персональне свято. Многая літа, дорога Ліно Василівно!»

Відомо, що Ліна Костенко з початку повномасштабного вторгнення не виїжджала з Києва, а поряд з нею залишається донька Оксана. Напередодні свого дня народження Ліна Костенко випустила новий роман «Берестечко». Поетеса веде замкнутий спосіб життя і не спілкується з пресою.

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До привітань з днем народження до Ліни Василівни зі своєї сторінки у соціальній мережі звернулася і популярна телеведуча Юлія Зорій. Вона процитувала рядки одного з найвідоміших віршів Костенко «І тільки злість буває геніальна…»

Мережа також подякувала легендарній поетесі за її роботу та побажала довгих літ мирного життя.

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«Наша гордість», — написали у коментарях.

«Довгих літ життя!!!» — побажали поетесі.

«Здоровʼя та миру!» — привітали Ліну Костенко.

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Раніше день народження відсвяткувала народна улюблениця Вєрка Сердючка.

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