41.26 / 41.80 45.01 / 45.69
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Персональне свято: Святослав Вакарчук привітав легендарну поетесу

14:52 19 березня 2025
Святослав Вакарчук

Популярний співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, який показав будинок свого дитинства, звернувся з привітанням до легендарної української поетеси Ліни Костенко. На своїй сторінці у соціальній мережі він виклав допис у її день народження — Ліні Василівні виповнилося 95 років!

«Сьогодні день народження нашої Ліни Костенко! — написав Вакарчук та виклав світлину видатної поетеси. - Особисто я відчуваю цей день як своє персональне свято. Многая літа, дорога Ліно Василівно!»

Відомо, що Ліна Костенко з початку повномасштабного вторгнення не виїжджала з Києва, а поряд з нею залишається донька Оксана. Напередодні свого дня народження Ліна Костенко випустила новий роман «Берестечко». Поетеса веде замкнутий спосіб життя і не спілкується з пресою.

РЕКЛАМА

До привітань з днем народження до Ліни Василівни зі своєї сторінки у соціальній мережі звернулася і популярна телеведуча Юлія Зорій. Вона процитувала рядки одного з найвідоміших віршів Костенко «І тільки злість буває геніальна…»

Мережа також подякувала легендарній поетесі за її роботу та побажала довгих літ мирного життя.

РЕКЛАМА

«Наша гордість», — написали у коментарях.

«Довгих літ життя!!!» — побажали поетесі.

«Здоровʼя та миру!» — привітали Ліну Костенко.

РЕКЛАМА

Раніше день народження відсвяткувала народна улюблениця Вєрка Сердючка.

86

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Котлети Софі за рецептом Софії Ротару

Котлети «Софі»: проста страва для всієї родини від Софії Ротару

Таро-прогноз на 19 березня для всіх знаків Зодіаку

Козерогам — «Колісниця», Дівам — «Колесо Фортуни», а Левам — «Паж Жезлів»: Таро-прогноз на 19 березня

Гороскоп на 19 березня для всіх знаків Зодіаку

Рибам — нові проєкти, Левам — яскраві емоції, а Овнам — рішучі дії: гороскоп на 19 березня

Трудова книжка. Фото myrnograd-rada.gov.ua/

Українцям не зарахують частину стажу: які роки точно не вплинуть на розмір пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту