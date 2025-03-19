«Цифровій» гривні бути: в НБУ заявили про готовність зробити національну валюту цифровою

У той час як на валютних ринках настає сприятливий час для гривні, що стала значно стабільнішою щодо долара, національну валюту можуть зробити «електронною». Принаймні в Національному банку України заявили про бажання запустити пілотний проект з випуском е-гривні.

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Про це під час подкасту для Центру економічних стратегій заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан. За його словами, обіг цифрової гривні в Україні цілком законний, а її використання має низку переваг, але поки що немає рішення про її емісію.

Так, за словами Олексія Шабана, цифрова гривня дає змогу, наприклад, проводити автоматичні платежі, за виконаних умов, що дуже зручно. Це зручно і, наприклад, при цільових державних програмах, кошти за якими можна витрачати тільки на певні цілі.

За словами банкіра, НБУ не ухвалив рішення про початок емісії цифрової гривні, хоча в законі про платіжні послуги була стаття, яка запровадила такий вид національних валют — е-гривня разом з готівковою та безготівковою. Таким чином законодавче підґрунтя під майбутню валюту є, але в НБУ хотіли б запустити пілотний проєкт, у якому б можна було відпрацювати деякі технологічні аспекти.

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«Ми хочемо, щоб це було зроблено у відкритому середовищі, тобто з реальними учасниками як із власниками гаманців, які будуть ці „пілотні“ гривні витрачати, так і з тими продавцями, які будуть їх приймати. Зараз ми в пошуку технологічного провайдера, який може нам допомогти реалізувати цю платформу. Ми працюємо і вже маємо підтвердження низки українських банків, які бажають стати учасниками цього проєкту», — говорить про майбутні плани Олексій Шабан.

Тим часом пройти ВВК можна за допомогою електронних направлень.

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