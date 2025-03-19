Іспанія видала Україні скандально відомого забудовника Войцеховського

Майже дев'ять років минуло з того часу, як в Україні розкрили одну з наймасштабніших будівельних афер, що була пов'язана з ім'ям Анатолія Войцеховського. Йдеться про компанію «Еліта-центр», що займалася будівництвом чотирьох десятків житлових будинків, квартири в яких були заздалегідь викуплені, а у деяких, як з'ясувалося пізніше, було по кілька власників одразу. Будинки так і не були добудовані. Також забудовник був відомий тим, що організовував будівництво житлових будинків та офісних приміщень на… самозахоплених ділянках без оформлення жодних дозвільних документів.

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Всі ці події сталися у 2016 році, без житла залишилися тисячі людей, багато хто з них продавав своє житло, аби вкластися в нове, цінова політика на яке була досить привабливою. І ось наразі в Офісі генпрокурора повідомили, що Войцеховського, який преховувався від слідства за кордоном, екстрадували з Іспанії в Україну.

Анатолію Войцеховському інкримінують розтрату чужого майна. Фото прокуратури

«Підозрюваного затримали на території Іспанії, а 18 березня 2025 року у міжнародному пункті пропуску „Краківець-Корчова“ Львівської області видали українським правоохоронцям. Наразі за клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою із альтернативою внесення застави», — йдеться у повідомленні.

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Забудовника відправили під варту з можливістю вийти під заставу. Фото прокуратури

В прокуратурі нагадали, що Войцеховський перебував у розшуку з травня 2020 року. В Україні йому інкримінують, у тому числі, й організацію розтрати чужого майна директором одного з підприємство. Цей епізод відноситься до 2012 року, коли в столиці на вулиці Петропавлівській була знесена нежитлова забудова, що знаходилася на балансі підприємства «Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут інноваційних технологій в енергетиці та енергозбереженні». На місці знесеної будівлі було збудовано новий житловий комплекс.

Також забудовник підозрюється у службовому підробленні офіційних документів.

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Нагадаємо, що вже під час широкомасштабного вторгнення в столиці розкрили аферу на мільйони — шахраї незаконно переоформили 16 квартир киян на своїх родичів.

Фото прокуратури

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