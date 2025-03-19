Як створити вдома атмосферу п'ятизіркового готелю: деякі нюанси вас здивують

Як правило, готелі намагаються запропонувати гостям таку атмосферу, щоб вони почувалися, як удома. Але в інших випадках, навпаки, насолодившись атмосферою п'ятизіркового готелю, хочеться відтворити її вдома.

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По-перше, номери найкращих готелів приваблюють просторістю. Вона досягається за рахунок мінімалізму в інтер'єрі. На видноті не має бути жодних речей.

По-друге, у дорогих готелях не використовують пластик. Віддайте перевагу натуральним матеріалам — наприклад, дереву та фарфору.

По-третє, у п'ятизірковому готелі зазвичай гарне ліжко з отропедичним мастрасом та подушками, легка ковдра. Купуйте постільну білизну — найкращу, що можете собі дозволити.

У ванній кімнаті не допускайте жодного захаращення. Не варто зберігати роками пляшечки з шапунями та кремами, термін придатності яких давно вже минув. Рушники мають бути свіжими, не запраними та не вилинялими.

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Щоб оцінити затишок у своїй оселі, подивіться на нього очима гостя, який переступає поріг вашого будинку вперше.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про новий тренд в інтер'єрі для інтелектуалів.

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Фото Ольги Сметанської

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