«У нас немає ілюзій»: у США стверджують, що із путіним ведуть жорсткі переговори

Радник з питань національної безпеки Майк Волц підтвердив заяву президента Дональда Трампа про те, що вони не обговорювали допомогу США Україні під час його телефонної розмови з президентом рф, пише CNN.

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Раніше Трамп сказав інтерв'юеру, що під час телефонної розмови не йшлося про припинення допомоги Україні. Волц також зазначив журналістам, що продовжуватиме розмовляти з обома сторонами — рф та Україною, оскільки всі будуть працювати над припиненням вогню та остаточним припиненням війни.

«У мене є дзвінок з моїм колегою з росії, а потім у нас також є дзвінок з українцями сьогодні вранці», — сказав Майк Волц журналістам у Білому домі.

Обговорюючи на Fox News розмову між путіним і Трампом, Волц сказав, що вони «охопили багато питань».

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«Вони розглянули загальну картину щодо того, як реалізувати перемир’я, обмін полоненими, людей, яких затримують», — прокоментував Волц.

На запитання, чи вважає він путіна чесним, Майк Волц зазначив: «Справа не в тому, чи обов’язково ви вірите. Це довіра, але з перевіркою. Це важкі переговори. У путіна жорсткий характер. У нас немає ілюзій щодо того, з ким ми маємо справу. Але в інтересах обох сторін припинити вбивства».

Раніше повідомлялася думка аналітика щодо «інформаційного шуму» навколо теми переговорів про мир: «Не розслабляйтеся… Ворог нікуди не зник, ілюзіями не страждає і своїх цілей не змінив».

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