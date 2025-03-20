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Запорізька АЕС може стати власністю США: у Білому домі зробили заяву

16:22 20 березня 2025
ЗАЕС. Фото з відкритих джерел

Після бурхливої історії з рідкоземами України увага американського президента Дональда Трампа переключилася на українську енергетику — зокрема на АЄС. Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським Трамп запропонував передати українські АЕС у власність США.

Про це повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Трамп стверджує, що атомні електростанції в Україні мають стати власністю США з міркувань безпеки.

«Президент Трамп обговорив українське енергопостачання та атомні електростанції. Він сказав, що США з їх досвідом у сфері енергетики та комунальних послуг можуть бути дуже корисними в експлуатації цих об’єктів. Американська власність на ці об’єкти буде найкращим захистом для цієї інфраструктури та оптимальною підтримкою енергетичної інфраструктури України», — сказала Керолайн Левітт.

Додамо, що Зеленський та Трамп провели телефонну розмову 19 березня. Після неї президент США у соцмережі The Truth Social повідомив, що розмова з українським президентом була «дуже гарною».

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