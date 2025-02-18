«Це сигнал, що для кремля взагалі немає червоних ліній»: експертка з ядерної безпеки Ольга Кошарна про влучання в ЧАЕС

У листопаді 1986 року над 4-м блоком Чорнобильської АЕС побудували бетонне укриття, яке ми називали саркофагом (офіційна назва — об’єкт «Укриття»). Фахівці прогнозували, що цей саркофаг простоїть 30−40 років. Однак швидко виявилося, що він не є герметичним. Оскільки загальна площа шпарин сягнула розміру понад тисячу квадратних метрів, у 2007 році уряд України, Європейський банк реконструкції та розвитку і консорціум французьких компаній Novarka підписали угоду про будівництво над цим саркофагом унікальної споруди — нового безпечного конфайнменту (НБК). У 2016 році роботи були завершені. Сьогодні це найбільша рухома наземна конструкція у світі (довжина 165 метрів, ширина 260 метрів, висота 110 метрів, загальна вага з обладнанням майже 31 тисяча тонн). Сталевий гігант накрив саркофаг з реактором, а разом з ним 200 тонн залишків ядерного палива, 43 тисячі кубометрів високорадіоактивних відходів, 630 тисяч кубометрів радіоактивних відходів і чотири тонни радіоактивного пилу. З 24 лютого до 31 березня 2022 року на ЧАЕС хазяйнували окупанти. Вони пошкодили електролінію, яка вела до станції та до Славутича. Через пожежі у Чорнобильській зоні було знищено майже 12 тисяч гектарів лісів, частина екосистеми втрачена назавжди. З появою на озброєнні у росіян «шахедів» для ЧАЕС почався наступний етап — регулярні прольоти над станцією ворожих дронів та ракет. У ніч на 14 лютого — за кілька годин до початку роботи Мюнхенської безпекової конференції! — російський «шахед» протаранив НБК. Такий собі «привіт від путіна» і нам, і Європі. Маршрут польоту був прокладений на наднизькій висоті, щоб його не могли зафіксувати радари. Безпілотник, який містив фугасну бойову частину, пробив укриття, виникла пожежа, яку вже кілька діб не можуть загасити. Про наслідки цієї зухвалої атаки й не тільки «ФАКТИ» поговорили зі співзасновницею громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України», кандидаткою хімічних наук, авторитетною незалежною експерткою з питань ядерної енергетики та безпеки Ольгою Кошарною.

«При проєктуванні ніхто не передбачав обстрілів і падіння на дах 40 кілограмів вибухівки»

— Ольго Павлівно, ми з вами розмовляємо 17 лютого, на третій день після влучання «шахеда» в новий безпечний конфайнмент. Пожежа триває. Вранці повідомили, що надскладні роботи з гасіння загоряння призупинено. З чим це пов’язано?

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— Роботи припинили о сьомій ранку, бо було мінус 15 градусів. Саме через мороз. Станом на десяту ранку виявлено три вогнища тління. Моніторинг ведуть з допомогою дронів і тепловізорів. Техніки багато. Зараз працюють дві бригади верхолазів по чотири людини в кожній плюс одна запасна. Взагалі бере участь в цих процесах 91 особа. Керує всім начальник головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Київській області Сергій Дишкант.

Ця оболонка є багатошаровою конструкцією. Зовнішній шар зверху — це стальний лист, під ним полімерна дифузійна мембрана (вона пропускає пари води; на наступний день після влучання місія МАГАТЕ написала, що є запах горілого пластику, це саме мембрана) і утеплювач (з чого він, не знаю), потім внутрішня оболонка. У просторі між зовнішньою і внутрішньою оболонками циркулює під тиском тепле повітря. Чому тепле? Щоб не утворювався конденсат через перепади температур всередині та ззовні. Проблема з конденсатом була у старому укритті. Його будували у 1986 році в умовах великих радіаційних полів. Заради безпеки людей, оскільки було дуже велике гамма-випромінювання, плити насували дистанційно, тому там з часом утворилися щілини.

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Ця сталева арка при проєктуванні була розрахована на землетрус у шість балів, на торнадо або ураган у п'ять балів, але ніхто не передбачав обстрілів і падіння на дах 40 кілограмів вибухівки. Зараз там дірка шість метрів в діаметрі, загальна площа 15 квадратних метрів. Пожежники розкривають ці сталеві листи (до речі, коли нещодавно прочитала, що їх виробляли на «Азовсталі», просто заплакала) для виявлення зон тління, заповнюють простір вогнестійкими матеріалами, зволожують цей утеплювач і так далі.

— Ризик для пожежників дуже високий?

— Зрозуміло, що на даху значно перевищений звичайний радіаційний фон, не буду казати цифри.

Контрольні показники встановлює Державна інспекція ядерного регулювання. Норми випромінення для населення — один мілізіверт на рік, для персоналу ядерних об'єктів — 20 мілізівертів. Вони зараз не перевищені. Безумовно, всі верхолази мають дозиметри. Вони працюють позмінно. Можу сказати, що все було б набагато небезпечніше, якби вони працювали поряд зі старим укриттям, або якби не було цієї арки.

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Росіяни вдарили в найбільш безпечне місце. А от в протилежному боці під старим об'єктом «Укриття» знаходяться паливовмісні матеріали, які утворилися після аварії. Тоді там було 200 тонн ядерного палива. Через високі температури воно переплавилося з бетоном, графітом та арматурою. І коридорами станції буквально потекли лави з цих паливовмісних матеріалів. З часом, під впливом води та температури йде їхня деградація, вони стають крихкими й перетворюються в пил. Він дуже небезпечний, бо містить радіонукліди всієї таблиці Менделєєва — і плутоній, і уран, і інші елементи. В деяких місцях радіоактивність сягає 2000 рентгенів на годину.

14 лютого на брифінгу для українських і світових медіа голова Державного агентства з управління зоною відчуження Григорій Іщенко (дуже правильно, що вони оперативно організували приїзд преси на місце) показав уламки російського дрона-камікадзе «Герань-2» і його серійний номер. Він сказав, що, якби росіяни влучили трошки далі на 15 метрів — туди, де цей пил, вже була б радіаційна аварія. Я ще раніше в той день прокоментувала так само у Facebook.

А якби туди влучили «Іскандером» (не виключено, що таке ще може бути) або 500-кілограмовою керованою авіаційною бомбою, то цей пил потрапив би в повітря, а з повітрям це все понеслося б на білорусь і росію, якби був південно-східний вітер.

За даними слідства, окупанти атакували ЧАЕС дроном-камікадзе під назвою «Герань-2». Всередині та поблизу укриття СБУ виявила уламки корпуса російського безпілотника з бойовою частиною та серійним номером

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— Скільки знадобиться часу на відновлення цього даху після ліквідації пожежі?

— Думаю, кілька місяців, щоб належним чином запрацювали всі системи, тобто вентиляція, циркуляція теплого повітря під тиском й таке інше. Для цього треба створити робочу групу, все ретельно обстежити з залученням інженерів-проєктантів і розробити якесь рішення.

До речі, цей дах проєктувала турецька компанія. Крани для пересування вантажів проєктували й виготовляли в США. Взагалі в будівництві брали участь 27 підрядних компаній з 27 держав, у фінансуванні — 45 держав. Вартість проєкту — півтора мільярда доларів. Будували десять років. Цей проєкт починали, коли я у 1997−1998 роках була начальником відділу безпеки об'єкта «Укриття» Державної адміністрації ядерного регулювання України. Була і на даху старого об'єкта, і давала дозволи на проведення робот зі зміцнення труби між 3-м і 4-м енергоблоками.

Коли у 2016 році насунули цю арку, радіаційний фон поряд з цією спорудою зменшився в п'ять разів, а кількість води, яку були вимушені відкачувати регулярно, — в шість разів. Старе укриття було нещільне. Сніг, дощ, конденсат — все потрапляло всередину, тому до двох тисяч кубічних метрів води щорічно викачували звідти. Зараз менше.

Сьогодні неможливо оцінити, скільки будуть коштувати відновлювальні роботи. Розрахунки мають зробити фахівці ЧАЕС. Зрозуміло, що першочергове завдання — загасити оце тління. А потім вже тимчасово чимось накриють.

До того ж це ще й гроші, яких у нас нема. Європейський банк реконструкції та розвитку написав, що буде підтримувати відновлення. Напевно, знову створять якийсь фонд, щоб до збору долучалися інші країни.

Всі розуміють, що росіяни влучили демонстративно — в день відкриття Мюнхенської безпекової конференції. Це сигнал, що для кремля взагалі немає червоних ліній.

Бо ані за окупацію ЧАЕС, ані за окупацію ЗАЕС Євросоюз не ввів жодних санкцій проти росії. Права та привілеї росії в МАГАТЕ не обмежені. Зараз радію, що нарешті міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що треба викидати росію з керівних органів МАГАТЕ. На початку березня заплановано чергове засідання Ради керуючих цієї організації. От там і слід це питання розв’язувати. А до того треба провести багато кулуарних перемовин. Сподіваюся, що наші дипломати займуться цим.

Насправді прецедент вже був. Відповідно до статуту в Раді керуючих МАГАТЕ кожен регіон представляє держава, яка має найбільш розвинену ядерну енергетику. Південно-Африканська Республіка є єдиною державою в Африці, яка експлуатує атомні електростанції. У 1970-х призупинили її членство в Раді через апартеїд, тобто через суто політичні причини.

США торік відмовили нам у підтримці ідеї щодо росії. Тому що вони бояться, що так само можна призупинити і їхнє членство в Раді керуючих МАГАТЕ. Тому зараз іншим державам треба проявити політичну волю та підтримати Україну. Бо всі ж бачать, що тепер роблять американці.

«Ані за окупацію ЧАЕС, ані за окупацію ЗАЕС Євросоюз не ввів жодних санкцій проти росії. Права та привілеї росії в МАГАТЕ не обмежені», - обурюється Ольга Кошарна

«Енергоатом» взагалі поставив віз попереду коня"

— В липні минулого року ми з вами багато говорили про добудову двох атомних енергоблоків — № 3 та № 4 — на Хмельницькій АЕС. Ви багато зусиль і часу витрачаєте на боротьбу з Міністерством енергетики, щоб цей дуже сумнівний і дуже дорогий для держави проєкт не був реалізований. Однак 11 лютого Верховна Рада ухвалила рішення про придбання обладнання для цих енергоблоків. Це корпуси двох ядерних реакторів, компоненти до них, інше споріднене обладнання. Все це будуть купувати у болгарської державної енергетичної компанії Natsionalna Elektricheska Kompania EAD. Ціна питання 600 мільйонів євро, хоча вже лунають цифри майже вдвічі більші. Цинізм в тому, що це все російського виробництва. І це в час, коли вирішується доля країни. Цей план публічно підтримав президент Зеленський. Він каже, що це стане важливим кроком до енергетичної незалежності України. Противники добудови, до яких належите ви, вважають її в кращому випадку несвоєчасною, в гіршому — величезною корупційною оборудкою та ще й з російським слідом. Ваша битва програна чи є ще якась надія?

— У мене є надія. Тому що Головне юридичне управління Верховної Ради написало, що цей законопроєкт є поза конституційними межами законодавця по ряду причин. До речі, точно так же і поза межами компетенції президента просувати цей проєкт. В кінці цих висновків написано, що цей документ може стати предметом розгляду в Конституційному суді. Народна депутатка від партії «Голосу», членкиня комітету з питань енергетики та ЖКГ Інна Совсун сказала, що вони звернуться в КС з поданням про скасування законопроєкту. Інша річ, що Конституційний суд довго розглядає справи, плюс там зі складом досі є проблеми. Однак я впевнена, що ця команда нічого не побудує.

От дивіться. 16 лютого після атаки російських дронів Миколаїв залишився без електроенергії й тепла. Тому вкотре наголошую, що нам потрібна розподілена генерація, тобто невеликі генеруючі або когенеруючі установки. Наприклад, завдяки проєкту USAID багатоквартирні будинки Харкова зараз з теплом, хоча ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 розбомбили. Там поставили декілька когенераційних установок, які виробляють і тепло, і електроенергію.

У нас проблема з постачанням електроенергії на Лівобережжі. Там ще до морозів обмежували постачання електроенергії для населення через пошкодження всієї генерації в цьому регіоні, яка працювала на вугіллі, йдеться про Зміївську та Курахівську ТЕС. А мережі не розраховані на передачу великих обсягів електроенергії з Правобережжя, тобто з Рівненської та Хмельницької АЕС та інтерфейсу імпорту з ЄС.

Треба негайно розвивати мережі та будувати ці маленькі установки. Наш бізнес, до речі, зрозумів ще влітку, що не треба сподіватися на Міністерство енергетики. Вони почали самі встановлювати установки і на газі, і на пелетах, і на торфі, і на біогазі, і сонячні панелі. Біля мого будинку є заправка «ОККО». В них сонячні панелі. Це вихід. Вважаю, що вже зараз треба готуватися до наступної зими, тому що зрозуміло, що обстріли ще будуть.

— Цитую нещодавній текст з вашого Facebook: «Шахраї з „Енергоатому“ на чолі з міністром-юристом енергетики Галущенком тільки у 2025 році (!) запланували обстеження обладнання з VC Summer компанії Westinghouse Electric, контракт на закупівлю якого підписали з помпою в грудні 2023 року на 434 мільйони доларів, та російських реакторів з болгарської АЕС „Белене“, антиконституційний закон про закупівлю якого протиснули у ВР. Тобто у вересні 2021-го президент „Енергоатому“ Котін і Ко поїхали в США, оглянули обладнання і вирішили, що ok. Аналогічно влітку 2024-го їздили на АЕС „Белене“, та пропхнули законом дозвіл на купівлю. Рішення прийняті, однак обстеження на 200 мільйонів гривень будуть тільки у 2025-му. Небачене нахабство, але гроші вже відмивають».

— «Енергоатом» взагалі поставив віз попереду коня. Вони понад два роки тому підписали контракт з Westinghouse на закупівлю двох реакторів, не маючи ані техніко-економічного обґрунтування, ані обстеження. Пам’ятаю, що Котін у вересні 2021-го ці реактори оглядав на майданчику в США. А тепер за обстеження обладнання, яке вони вже нібито купили, вони мають заплатити. Як таке можливо?

Плюс планують провести тендер на обстеження обладнання в «Белене» за 86 мільйонів гривень. Розумієте? Оновленого техніко-економічного обґрунтування немає, воно буде готове тільки на початку червня. Далі воно має пройти всі державні експертизи — будівельну, санітарно-епідеміологічну, щодо впливу на навколишнє середовище та ядерної безпеки. Це час. Потім Кабінет міністрів на підставі цих комплексних експертиз затверджує це обґрунтування. Після цього мають розробити проєкт, знову експертизи й знову затвердження урядом.

А поки що нічого немає! Однак ми вже купуємо реактори, які ще й некомплектні. Болгари не хочуть продавати парогенератори. На два реактори їх має бути вісім. У Болгарії тільки чотири, бо росія їм недопостачила. Вартість цих парогенераторів — 50% від цих 600 мільйонів. Тобто вони планують заробити 300 мільйонів маржі. Ще момент. Болгари експлуатують Козлодуйську АЕС з радянськими реакторами. Там проблеми з парогенераторами — вони течуть (на Запорізькій АЕС теж довели їх до ручки). І вони хочуть залишити російські парогенератори собі, щоб замінити козлодуйські. От така чисто корупційна історія. Тобто вводять в оману президента і суспільство. І про терміни, і про якість, і про паливо, і про обладнання — про все. Кажуть, що ХАЕС вийде на потужність шість тисяч мегаватів. Через десять років може бути.

— А вони нам тоді потрібні будуть?

— Ні! Зараз інші пріоритети. Епоха великих атомних потужностей завершується.

Коли закінчиться війна, ми побачимо, що залишилося від нашої економіки. Ми ж втратили велику металургію, велику хімію й так далі, плюс частина населення виїхала, тобто споживання впало й нам не потрібна така базова потужність.

Знаєте, коли за часи Кучми добудували 2-й енергоблок Хмельницької АЕС і 4-й енергоблок Рівненської, забули прокласти лінію електропередачі до Києва. І десять років ці нові два блоки працювали по черзі. До повномасштабного вторгнення диспетчери обмежували потужності атомної генерації, щоб збалансувати енергосистему. Тому що коли АЕС виходять на номінальну потужність, вони відповідно до регламенту працюють рівним графіком. Там же не можна, коли підвищені ранкові й вечірні споживання, підкидувати в топку ніби вугілля. Цю роль на піках виконували тепло- та гідроелектростанції. А зараз нам потрібна маневрова газова генерація. Наприклад, якщо сонячний день, вона стоїть, а коли є піки споживання — підключається. Ця електроенергія недешева. Вона отримує кошти з так званого ринку додаткових послуг. Звісно, що вигідно мати такий резерв. У Польщі, наприклад, основа електроенергетики — це кам’яне та буре вугілля. Але з початку 2022 року вони стали будувати газові маневрові генерації, які підключаються на піках.

— Однак знову повернуся до наших подвійних стандартів. Війна триває одинадцять років. Однак досі через наш нафтопровід йде в Європу російська нафта, ми закупаємо через болгар російське обладнання для ХАЕС. Тобто фінансово підтримуємо ворога, що в голові не вкладається. Це суцільна аномалія. А потім чомусь обурюємося, коли до нас погано ставляться на Заході.

— Галущенко ж поїде в Брюссель просити грант 400 мільйонів євро на газ, який не закупили влітку за 300 доларів. Віцепрем'єр-міністр Чернишов запевняв всіх, в тому числі президента, що нам вистачить газу власного добутку. Зараз 600 мільйонів євро вони вгатять в брухт, а 400 мільйонів — «дайте нам заради Бога». Що в Європі мають відповісти?

— Бачу, як ви боретеся. Однак вас не чують або не хочуть чути. До кого в нашій країні можна апелювати?

— Не знаю, якщо чесно. Немає відповіді. Якби керівник нібито незалежного Держатомрегулювання Коріков не був маріонеткою… Коли цю організацію очолювали Олена Миколайчук або Григорій Плачков, там була зовсім інша ситуація. Плачкова (у свій час я була в нього радником, і членом колегії Держатомрегулювання) звільнили в грудні 2021 року з подачі Галущенка. Це було просто свавілля. Плачков зараз в Силах оборони України. Але іноді знаходить час коментувати події в енергетиці. Впевнена, що він це все припинив би.

Національний регулятор здійснює нагляд від держави. Тобто всі проєкти, які надає «Енергоатом», мають перерахувати, перевірити тощо. А зараз цього немає. Це все спеціально зроблено. Шайка зрадника Деркача, розумієте?

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