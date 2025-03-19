Українська розробка позбавила росіян головного козиря на фронті: про що йде мова

Рік тому винищувачі-бомбардувальники ПКС росії щодня скидали по сотні планерних бомб уздовж лінії фронту російської війни проти України. Керовані через супутник планерні бомби КАБи були «диво-зброєю» для росіян. А українці не мали «практично ніяких контрзаходів». Ситуація змінилася. Тепер українці не тільки мають контрзаходи — деякі з цих контрзаходів виглядають надзвичайно ефективними, пише аналітик Forbes Девід Акс.

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«Раніше ворог використовував планерні бомби з високою точністю для атак на об'єкти на території обласних центрів, таких як Харків і Запоріжжя», — розповів Forbes Нарек Казарян, чия команда Night Watch, що складається з 10 осіб, в Україні займається розробкою систем радіоелектронної боротьби.

Він додав, що нова перешкода Lima від Night Watch частково відповідальна за нещодавню деградацію російських планерних бомбардувань.

«Lima не є традиційною перешкодою, яка просто випромінює радіошум у бік ворога. Ми використовуємо цифрові перешкоди, — пояснив Казарян. — Це поєднання глушіння, спуфінгу і інформаційної кібератаки на навігаційний приймач. Після розгортання системи РЕБ точність бомбардувань спочатку знизилася, а потім, зрозумівши неефективність цього методу знищення і неможливість досягнення мети, противник взагалі припинив обстріли обласних центрів».

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Минулого року російські війська увійшли у звичний режим. Окрім обстрілів міст, вони також скидали авіабомби на передові рубежі оборони України. Потім російська піхота атакувала розбиті українські війська — і розгромила їх.

«Тактика штурму з використанням бомб допомогла росіянам захопити Авдіївку, а потім просунутися до Покровська. Коли російські війська зайшли в глухий кут під містом минулого місяця, стало очевидно, що «золота ера КАБів виявилася недовгою», — зазначив Fighterbomber, неофіційний Telegram-канал російських ПКС.

За словами Казаряна, глушилка Lima стала фактором зниження кількості планерних бомбардувань у певних районах. Інші постановники перешкод, розроблені різними компаніями, можуть бути відповідальними за зменшення кількості ударів КАБами в інших частинах України, в тому числі в Покровську.

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Без стійкого зв'язку для корекції курсу планерні бомби мають тенденцію збиватися з курсу і нешкідливо вибухати в полях. Глушіння навіть призводило до того, що росіяни бомбардували самі себе.

«Були випадки, коли планерні бомби не долітали до території України і падали на території росії або на тимчасово окупованих територіях, — сказав Казарян. — Всі важливі цілі гарантовано накриваються засобами радіоелектронної боротьби».

Для надійного ураження однієї цілі може знадобитися вісім або навіть 16 планерних бомб. І хоча планерні бомби недорогі як для високоточних боєприпасів — кожна коштує близько 25 000 доларів -літаки-«сушки», які скидають їх по дві або по чотири за раз, теж коштують недешево.

Політ чотирьох літаків для того, щоб, можливо, вразити одну ціль, є ризикованим і неефективним для ПКС, які мають лише близько тисячі сучасних літаків і вже втратили 120 з них в боях в Україні.

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Радіоперешкоди фактично зробили те, чого не змогли досягти українські військово-повітряні сили з їхніми дорогими, вразливими зенітно-ракетними батареями С-300, Patriot і SAMP/T, які можуть вражати російські літаки за десятки кілометрів. Але їх завжди було замало, щоб повністю захистити лінію фронту і убезпечити українські міста.

Звісно, росіяни теж ставлять перешкоди, але російські перешкоди не мають такого впливу, як українські. Багато російських глушилок погано зроблені і неефективні. Так само російська промисловість досі не змогла розробити контрзаходи проти українських контрзаходів проти російських боєприпасів.

Російські війська намагалися переключити боєприпаси із супутниковим наведенням на нові частоти, а також додавати антени — іноді навіть потроюючи кількість антен до 12 замість звичайних чотирьох.

Але якою б ефективною вона не здавалася, Lima не охоплює всю лінію фронту, не кажучи вже про те, щоб охопити всю Україну. Для цього знадобиться набагато більше систем. Якщо український уряд вирішить ширше розгорнути засоби перешкод, Night Watch може створювати 300 систем на місяць, сказав Казарян.

Раніше «ФАКТИ» писали про новий рекорд дальності «руки Києва» — українські дрони атакували окупантів на відстані 1500 км.

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