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Спорт

Де дивитись онлайн Україна U21 — Словенія U21: розклад трансляцій матчу у Туреччині

14:07 20 березня 2025
Молодіжна збірна України з футболу

У п'ятницю, 21 березня, молодіжна збірна України з футболу, яка дізналася суперників у фінальному турнірі Євро-2025, проведе на арені Bellis Deluxe Stadium у турецькому Белеку перший із двох запланованих на зборі спарингів проти своїх однолітків зі Словенії.

У минулі роки українська та словенська «молодіжки» перетиналися одна з одною 10 разів. В активі нашої команди 7 перемог, 2 зустрічі завершилися внічию та 1 матч виграли балканці (загальна різниця м'ячів — 18:6).

У прямій трансляції двобій Україна U21 — Словенія U21 дивіться о 18:00 на YouTube-каналі УАФ.

Товариський матч

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21 березня (п'ятниця)

Україна U21 — Словенія U21 18:00 YouTube-канал УАФ

Нагадаємо, що другий товариський матч у рамках турецького збору українська «молодіжка» проведе у вівторок, 25 березня, проти команди Польщі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна U21 у рамках підготовки до Євро-2025 зіграла внічию з Португалією та врятувалася від поразки у матчі з Італією.

Фото uaf.ua

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