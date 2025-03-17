Його позивний «Дизель» став символом стійкості та рішучості: на війні загинув офіцер з Київщини

Обухівська громада зібралася на центральній площі міста, щоб віддати останню шану герою Олександру Барандичу. Боєць 153-ї окремої механізованої бригади загинув під час виконання бойового завдання 12 березня 2025 року. У травні воїну мав виповнитися 41 рік, повідомляє міська рада:

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«Олександр був цілеспрямованим та енергійним хлопцем, який прагнув досконалості. Після школи обрав шлях, який поєднав службу та навчання. Він вступив на спецфакультет СБУ у складі Київського військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету „КПІ“. Вже на той час було видно, що цей молодий чоловік мав величезний потенціал і прагнув використовувати свої знання та вміння для служби Батьківщині. Проте Олександр не зупинявся на досягнутому. Паралельно з військовою службою він навчався на юридичному факультеті, а згодом вирішив змінити професію та зайнятися юридичною практикою».

З початком великої війни Олександр не зміг залишитися осторонь. Разом з братом Сергієм та батьком Анатолієм він вирушив до ТЦК, аби стати добровольцем та захищати Україну. Братів одразу прийняли в роту охорони територіальної оборони, а батькові через стан здоров'я відмовили.

«Олександр пройшов серйозну підготовку. Він навчався військової справи в Німеччині, відвідував полігони, виконував тяжкі бойові завдання в різних гарячих точках фронту. Проте його основний напрямок був Покровський, де він довів свою відданість і мужність. У званні майора він очолив 2-й механізований батальйон, здобув глибоку повагу серед своїх підлеглих та побратимів. Його позивний „Дизель“ став символом стійкості та рішучості», — розповідають у міськраді.

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У травні 2024 року відважний захисник був нагороджений відзнакою командувача сухопутних військ Збройних сил України — нагрудним знаком «Хрест сухопутних військ».

У мирний час Олександр любив полювання, на яке він ходив з вірним другом — псом. У воїна залишились батьки, брат, дочка.

Раніше повідомлялося про те, що на війні загинув стрілець-снайпер з Хмельниччини Валентин Стецюк — батько трьох дітей.

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