Що станеться з тілом, якщо щодня пити яблучний оцет: несподівані результати

Все більше людей тягнуться до яблучного оцту в надії покращити своє здоров’я. Але чи справді регулярне вживання цього кислого напою приносить користь? Відповідь дали автори видання Zywienie.medonet.

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Яблучний оцет допомагає регулювати рівень цукру в крові та здоров’я кишківника. Дієтологиня з Польщі Аріана Вуд наголошує, що яблучний оцет може мати деякі корисні властивості. Вона вказує на дослідження, які свідчать про його вплив на підвищення чутливості до інсуліну та зниження рівня глюкози після їди. За її словами, результати цих досліджень є помірно обнадійливими, особливо для людей із діабетом або переддіабетом. Вживання яблучного оцту після їди може уповільнити спорожнення шлунка, що призведе до сповільнення травлення. Це запобігає швидкому підвищенню рівня цукру в крові після трапези. Цей ефект може допомогти краще контролювати глікемію, але він не замінює інші перевірені методи контролю цукру.

Вуд відзначає потенційний зв’язок між споживанням яблучного оцту та втратою ваги. Позитивний вплив на рівень цукру в крові може призвести до контролю апетиту та метаболічних процесів, допомагаючи вам схуднути.

Крім того, деякі дослідження на тваринах показують, що яблучний оцет може знизити рівень холестерину та тригліцеридів і покращити артеріальний тиск. Однак дієтологиня зазначає, що недостатньо досліджень на людях, які б підтверджували ці переваги, тому потрібні додаткові наукові докази в цій галузі. Не варто пити яблучний оцет щодня. Кращий підхід полягає в тому, щоб харчуватися різноманітною, багатою поживними речовинами дієтою, а не покладатися на якусь одну їжу як на панацею.

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Однак якщо хтось вирішив регулярно вживати яблучний оцет, дієтологи рекомендують розводити його у воді — 1−2 столові ложки яблучного оцту на склянку води. Напій бажано вживати перед їдою. Його також можна використовувати як інгредієнт для заправок салатів або маринадів.

Зверніть увагу, що нерозбавлений оцет може подразнювати горло і пошкоджувати зубну емаль. Крім того, надмірне його споживання може призвести до дискомфорту в шлунку та перешкодити засвоєнню деяких поживних речовин.

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