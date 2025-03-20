Помер перший прем’єрміністр України Вітольд Фокін

У четвер, 20 березня, стало відомо, що помер 92-річний перший прем'єрміністр України Вітольд Фокін, який на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну залишався в країні. Три роки тому, 29 березня 2022 року їхній будинок, що в Дарницькому районі Києва, був пошкоджений уламками російської ракети.

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Про смерть дідуся повідомила онука Вітальда Фокіна Марія. На своїй сторінці в соцмережах вона виклала старі фотографії, написавши лише одно слово: «Дідусь».

Фото зі сторінки Марії Фокіної

Вітольд Фокін з квітня 1991 року був прем'єрміністр УРСР і навіть отримував пропозицію від радянського лідера Михайла Горбачова очолити уряд СРСР, але відмовився. Того ж року — 24 серпня — він став прем'єрміністром України, пропрацювавши на цій посаді до жовтня 1992 року.

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Фокін брав участь у підписанні Біловезьких угод, які ліквідували СРСР.

У 2020 році він був включений до складу Тристоронньої контактної групи, яка працювала над врегулюванням ситуації на сході України після того, як росіяни окупували частини Луганщини та Донеччини. Втім, пропрацював він там не дуже довго. Фокіна звільнили після його заяв про те, що він «не бачив підтвердження війни між Україною та росією на Донбасі».

Перший президент незалежної України Леонид Кравчук, який тоді очолював ТКГ, згадував, що його першому заступнику, яким було призначено Вітольда Фокіна, було доручено налагодити комунікацію з людьми, які мешкають на непідконтрольних територіях. Але чи відбувся тоді такий діалог, не відомо.

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Нагадаємо, що Леонид Кравчук помер у травні 2022 року у віці 88 років.

Фото з Вікіпедії

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