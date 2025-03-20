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Шоу-бізнес

Побачила на власні очі: Джамала не стримала сліз (фото)

19:45 20 березня 2025
Джамала

Популярна співачка, переможниця «Євробачення-2016» Джамала, яка поїхала до своїх батьків у Туреччину, вразила потужним відео. На своїй сторінці у соціальній мережі Джамала виклала допис та показала, як відвідала величну мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі. Вона пройшлася білосніжними приміщеннями, які зачаровують красою, де є найбільший у світі килим ручної роботи. На відео можна побачити, що співачка не втрималася від сліз.

«Неймовірно вдячна за можливість побачити це на власні очі, — написала співачка. — Велика мечеть шейха Заїда в Абу-Дабі — одна з найбільших та найвеличніших мечетей у світі. Її будівництво завершили у 2007 році на честь шейха Заїда бін Султана Аль Нахаяна, засновника ОАЕ.

Джамала на території мечеті

Мечеть вміщує понад 40 000 вірян. Вона має 82 куполи та понад 1 000 колон, оздоблених білим мармуром із витонченими квітковими візерунками. Усередині знаходиться найбільший у світі килим ручної роботи площею 5 627 м².

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Люстри мечеті виготовлені з 24-каратного золота та прикрашені кристалами Swarovski. Це не лише релігійний центр, а й архітектурний шедевр".

Мечеть всередині

Підписники були вражені відео та зізналися, що плакали б від такої краси.

«Мабуть, я би також плакала від такої краси, — зізналися у коментарях. — Дякую, що ділитеся».

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«Вам вдалося пройтись по цьому шедеврально гарному килиму, — зауважили у мережі. — Зазвичай туристам це не дозволено)))»

«Яка неймовірна краса, я б теж плакала від величі і краси, яку створили людські руки», — поділилися шанувальники.

Раніше «ФАКТИ» розповідали проте, що співачка Джамала зізналася у проблемах.

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