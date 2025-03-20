Без України півострів помирає: Зеленський відповів, чи вимагав Трамп визнати Крим російським

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні поспілкувався з господарем Білого дому Дональдом Трампом, заявив, що у розмовах з президентом США не піднімалося питання окупованого росією Криму.

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Про це він розповів на пресконференції, яку проводив з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

«Трамп зі мною не піднімав цього питання. Колись ми з ним говорили про Крим, у вересні в Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає, чому українцям так важливий Крим. Я пояснив, що Крим — невід'ємна частина України. Без українців Крим вмирає, бо вся логістика, вода — пов'язані з Україною», — сказав президент та додав, що до окупації більшість жителів півострова жили за рахунок доходів від туризму, якого наразі нема.

«В Криму 11 років немає туризму», — додав він.

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Розповів Володимир Зеленський й про перемир'я, формат якого наразі обговорюється. За його словами, потенційне перемир'я включатиме в себе заборону бити по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Наразі Україна готує перелік таких об'єктів.

Запитували президента України й про долю Запорізької АЕС, яка наразі знаходиться під контролем російських загарбників.

Зеленський, зокрема, зазначив, що всі атомні електростанції України належать державі, і Запорізька АЕС також є українською власністю. Це визнають міжнародні інституції, в тому числі й МАГАТЕ.

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І хоча росіяни замінили керівництво ЗАЕС, пенсонал на станції — громадяни України, які продовжують працювати в складних умовах.

«Вони взяли у багатьох з них дітей, посадили на автобуси, вивезли на територію росії. Таким чином люди працюють. Ти заради дитини зробиш все», — зазначив він та додав, що наразі ЗАЕС знаходиться в критичному технічному стані. Зокрема, після підриву Каховської дамби немає нормального постачання води для охолодження реакторів.

За словами президента, Дональд Трамп цікавився його думкою щодо ЗАЕС. І Зеленський йому відповів: «Я сказав йому: якщо вона не буде українською, працювати вона ні на кого не буде».

Володимир Зеленський стверджував, що не обговорював з американським президентом питання власності ЗАЕС, проте чув про ймовірні плани США щодо модернізації станції після її деокупації.

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«Якщо американці хочуть забрати її у росіян, інвестувати, модернізувати — це інше питання. Але власність — це не предмет для дискусії», — підсумував він.

Нагадаємо, що після чергової масованої атаки з повітря на Україну з боку росії президент Зеленський заявив, що кожною такою атакою рф показує своє ставлення до миру.

Фото — скріншот

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