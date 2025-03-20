Рибам — пропозиція, від якої не можна відмовитись, а Дівам — спокій і лише спокій: що несе знакам Зодіаку п'ятниця, 21 березня

Добігає кінця тиждень, на який раніше астрологи давали поради всім знакам зодіаку. П'ятниця, 21 березня, завершує робочу частину сімденки, попереду — вихідні дні.

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Овен

Гороскоп на 21 березня для Овнів рекомендує знаку виявляти свої бійцівські якості не у стосунках з друзями, а у корисних справах. Адже образити найближчих людей можна швидко, а мир у взаєминах відновити буде значно складніше, пише «ТСН».

Телець

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Гороскоп на 21 березня для Тельців радить дивитися на все, що відбувається навколо, з певною долею гумору. В такому разі навіть неприємна ситуація виявиться не такою вже й страшною.

Близнята

Гороскоп на 21 березня для Близнюків настійливо радить знаку надавати допомогу людям, яким вона необхідна. Якщо ви просто пройдете повз, ймовірно, невдовзі будете змушені пошкодувати.

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Рак

Гороскоп на 21 березня для Рака радить не шкодувати ані фізичних, ані моральних зусиль для досягнення вашої мети. Воно того варте — результат радуватиме Раків.

Лев

Гороскоп на 21 березня для Левів радить знаку «відпустити» подію, яка має невдовзі відбутися. Не варто постійно зосереджувати на цьому увагу, відволікіться. Все трапиться набагато швидше.

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Діва

Гороскоп на 21 березня для Дів радить знаку зберігати спокій та нічому не дивуватися. Сьогодні все, що відбуватиметься зі знаком, буде з позначкою «+».

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Терези

Гороскоп на 21 березня для Терезів радить знаку тримати емоції під контролем, доводячи свою точку зору. Краще це робити не з підвищенням голосу, а з доказовою базою. Інакше переконати опонента навряд чи вдасться.

Скорпіон

Гороскоп на 21 березня для Скорпіонів не виключає, що знаку сьогодні доведеться відновлювати справедливість. Можливо, знак захищатиме людину, яку безпідставно образили.

Стрілець

Гороскоп на 21 березня для Стрільців рекомендує знаку не давати волі людям, які хочуть «в'їхати до раю» за їхній рахунок. Це може стосуватися, наприклад, й прагнення когось із колег підкинути Стрільцям додаткову роботу, нічого не запропонувавши.

Козоріг

Гороскоп на 21 березня для Козорогів рекомендує знаку сьогодні триматися далі від різноманітних конфліктів та не розповсюждувати чутки. Бо цілком можливо, що колишні супротивники об'єднаються і вам буде непереливки.

Водолій

Гороскоп на 21 березня для Водоліїв рекомендує знаку на роботі зосередитися на важливих питаннях, залишивши другорядні на інший день. Лише в цьому випадку день буде вдалим.

Риби

Гороскоп на 21 березня для Риб не виключає, що знак сьогодні отримає пропозицию, від якої важко відмовитися. Вона стосуватиметься професійної сфери. Так що у Риб не виключено підвищення по службі чи взагалі нова робота.

Раніше астрологиня Анжела Перл назвала три знаки Зодіаку, яким потрібно бути вкрай обережними цього тижня.

Фото Pixabay

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