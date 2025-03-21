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«Оточення» ЗСУ під Курськом: Трамп повірив путіну, а не розвідці США

12:01 21 березня 2025
Оточення ЗСУ на Курщині немає. Фото DeepState

Американський президент Дональд Трамп, який кілька разів публічно заявляв, що на території Курської області росії тисячі українських військових «потрапили в оточення», схоже, керувався відомостями, наданими йому російським диктатором володимиром путіним, а не розвідкою США.

Адже, як повідомляє reuters.com, кілька європейських та американських чиновників, котрі знайомі з оцінками розвідки своїх урядів, заявляли, що оточення немає і що українські військові відступали з раніше зайнятих позицій.

Агенція зазначає, що американські розвідувальні агенції, включаючи ЦРУ, поділилися цією оцінкою з Білим домом ще минулого тижня, як стверджує одне із джерел. Проте Дональд Трамп продовжив говорити про «оточення» українців.

Більше того, після телефонної розмови з путіним американський лідер заявляв, що просив свого співрозмовника «помилувати українських військових, що потрапили в оточення».

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У Генштабі ЗСУ, коментуючи інформацоію про «котел», заявляли, що подібні речі поширюються росіянами «заради політичних цілей та тиску на Україну та партнерів».

Раніше своїми думками щодо ситуації в Курській області ділився військовий аналітик із групи «ІС» Олександр Коваленко.

Фото DeepState

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