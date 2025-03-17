«Трампа і путіна несе. Решта крутить пальцями біля скроні, не розуміючи, про що взагалі мова»: журналіст про «оточення» на Курщині

Відомо, що іноді росіяни перемагають або беруть територію «у кредит». Тобто вони доповідають нагору, що територію «звільнено», хоча там ще точаться бої. Просто треба комусь заявити про «перемогу», аби отримати «плюшки» від керівництва. «Кредит» дуже часто повернути не вдається. Щоб реальність відповідала доповідям, росіяни гонять своїх солдатів на штурми. Ті вмирають, проте кредитна заборгованість залишається.

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Таких прикладів було багато, зазначає Денис Попович, журналіст і військовий оглядач.

«Доповідь про ліквідацію плацдарму у Кринках, коли там ще були бійці ЗСУ. Доповідь про захоплення Торецька півтора місяця тому, проте Торецьк тримається досі й навіть там відбуваються наші контратаки. Пару тижнів тому путін заявив про прорив кордону в Сумській області, хоча тоді де-факто прориву не було. Або просто втикнули десь прапор та втекли. Через 5 хвилин той прапор наші збили дроном, але у росіян доповідь про успішний „флаговтик“ вже понеслася нагору, дійшла до вождя, а вождь урочисто оголосив про перемогу, якої насправді й близько не було. Але днями „флаговтики“ набули міжнародного масштабу. Почалося все з Дональда Трампа, котрий сказав, що „тисячі українських бійців повністю оточені на Курщині“. І він вже благородно поговорив з путіним, аби той їх пощадив. Потім з'ясувалося, що розмови путіна з Трампом не було, а була розмова лише путіна зі Стівом Віткоффом, який прибув у четвер до москви поговорити про перемир'я. Потім Генштаб ЗСУ заявив, що нема й оточення. Ця заява була підкріплена спостерігачами, які просто в курсі справи. Нема оточення на Курщині! Нема його», — пише журналіст.

Але альтернативна реальність вже існує, зазначає Попович. путін записує звернення, де пропонує українським бійцям, які потрапили в оточення на Курщині (якого нема!) скласти зброю, натомість гарантуючи гарне ставлення.

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«Вірити обіцянкам путіна — все одно як вірити, що через хвилину на паркувальному майданчику під будинком приземлиться марсіанський космічний корабель, з якого вийде Люк Скайуокер. Проте суть не у цьому. Нема ж оточення! Хто має тоді здатися й навіщо? Але обох дідів несе. Один каже, що рятує тисячі українських військовослужбовців від жахливої різанини, рівних якої не було з часів Другої світової війни. Другий ставить дедлайни. Решта крутить пальцями біля скроні, не розуміючи, про що взагалі мова. А скринька, на мій погляд, відкривається більш-менш просто. Стів Віткофф — спецпредставник Трампа був у москві 12 годин. З них 8 годин він чекав на путіна та 30 хвилин з ним розмовляв. За ці 30 хвилин можна було лише передати Віткоффу умови щодо припинення вогню, які путін вже встиг озвучити під час пресконференції з Лукашенком й розказати йому про „оточення“ в Курській області. А до самого путіна це долетіло по звичній вертикалі від чувака, який дуже хотів підвищення, а тому здійснив оточення „у кредит“. Але Віткофф, напевно, ще не знав про цю чудову практику й не міг нічого перевірити. Але ж таке сказав сам путін, якому довіряє цілий Трамп. Тому Віткофф просто передав інформацію у Білий дім й альтернативна реальність почала жити», — зазначає оглядач.

Дивує лише позиція Трампа, констатує журналіст. Так, він вже казав, що вірить путіну більше, ніж власній розвідці.

«Але ж він розуміє, що таке розвідка та яким інструментом володіє. Інакше він би нам її не відключав. Невже так важко перевірити», — резюмує експерт.

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