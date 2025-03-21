Як економити на продуктах — та ще й з користю для здоров’я: деякі моменти, можливо, вас здивують

Економити на продуктах харчування, причому з користю для здоров'я, цілком реально. По-перше, купуйте сезонні овочі. Вони і суттєво дешевші, і набагато корисніші. Зараз не варто купувати, наприклад, літні ягоди. Дочекайтеся їхнього сезону. Зазвичай несезонними полуницею, лохиною та малиною декорують ласощі.

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По-друге, віддайте перевагу домашньому варенню перед магазинним, воно обходиться в рази дешевше і не містить ароматизаторів, барвників і консервантів. Це ж стосується і всіляких соусів. Магазинний конфітюр варто купити, щоб спробувати незвичайний смак — наприклад, апельсин з лавандою, а потім відтворити його в домашніх умовах.

Багато хто захоплюється незвичайними смаковими поєднаннями. Наприклад, делікатесний сир із горіхами коштує зазвичай недешево. А, може, варто доповнити під час подачі звичайний сир злегка підрум'яненими на сковороді горіхами? Вчіться самі відтворювати бажані смаки.

Не купуйте продукти у великих кількостях. Адже всі вони мають термін придатності. Свіжість — головний критерій якості продукту.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв'ю з відомим італійським кулінаром Фабріціо Рігетті: «Якщо у вас залишився вчорашній хліб, приготуйте тосканський салат».

Фото з альбому Ольги Сметанської

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