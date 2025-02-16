Диво-соус із броколі та зелені редиски: дуже бюджетний і готується за п'ять хвилин

Якщо ви купили редиску з бадиллям, не варто цю зелень викидати. Вона може послугувати для приготування смачного соусу. Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

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Готуйте домашні соуси — вони обійдуться значно дешевше, ніж магазинні.

— Цей соус перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Доповніть ним бутерброд. Також він чудово поєднується з м'ясом чи запеченими овочами. Головне — цей натуральний соус. І готується він легко та швидко. У цьому ви можете переконатись особисто. Пригощайте цією смакотою рідних та близьких.

Диво-соус 1 невелика капуста броколі

Бадилля редиски

Сіль

Перець

Пару столових ложок олії

Зубчик часнику

1 чайна ложка лимонного соку або фруктового оцту

Суцвіття капусти помістити в окріп буквально на одну хвилину, а потім опустити в крижану воду для збереження кольору. З'єднати з бадиллями редиски, часником, сіллю, перцем, олією і соком лимона (або фруктовим оцтом). Збити у блендері!

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І смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом чудового домашнього часниково-томатного соусу до м'яса.

Також візьміть до уваги рецепт дуже смачного салату з броколі, який сподобається з першої ложки.

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Фото з альбому Елли Іванової

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