Диво-соус із броколі та зелені редиски: дуже бюджетний і готується за п'ять хвилин
Якщо ви купили редиску з бадиллям, не варто цю зелень викидати. Вона може послугувати для приготування смачного соусу. Рецептом поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
Готуйте домашні соуси — вони обійдуться значно дешевше, ніж магазинні.
— Цей соус перевершить ваші очікування, — каже Елла Іванова. — Доповніть ним бутерброд. Також він чудово поєднується з м'ясом чи запеченими овочами. Головне — цей натуральний соус. І готується він легко та швидко. У цьому ви можете переконатись особисто. Пригощайте цією смакотою рідних та близьких.
Диво-соус
- 1 невелика капуста броколі
- Бадилля редиски
- Сіль
- Перець
- Пару столових ложок олії
- Зубчик часнику
- 1 чайна ложка лимонного соку або фруктового оцту
Суцвіття капусти помістити в окріп буквально на одну хвилину, а потім опустити в крижану воду для збереження кольору. З'єднати з бадиллями редиски, часником, сіллю, перцем, олією і соком лимона (або фруктовим оцтом). Збити у блендері!
І смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом чудового домашнього часниково-томатного соусу до м'яса.
Також візьміть до уваги рецепт дуже смачного салату з броколі, який сподобається з першої ложки.
Фото з альбому Елли Іванової47
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