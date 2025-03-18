Неймовірний соус до шашлику: готується дуже швидко та просто

Сезон шашликів наближається, оскільки весна цього року рання. Багато хто любить готувати їх на природі у вихідний день. Соус до шашлику можна купити у магазині. Але немає нічого кращого, ніж домашній. Він натуральний та свіжоприготовлений. А це особливий смак та аромат. Та й обійдеться вам набагато дешевше.

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Такий соус можна використовувати як доповнення й до інших страв. Навіть із хлібом, підрум'яненим у тостері, це буде дуже смачно.

Рецептом кропово-часткового соусу поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Приготуємо смачний домашній соус з зелені, — каже Елла Іванова. — Його основа — кріп. Готується соус дуже просто та швидко.

Соус з кропу та часнику

Пучок кропу

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Сік половини лимона

2 ст. ложки олії

2 зубки часнику

1 столова ложка гірчиці у зернах

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Промити кріп та просушити. За бажанням можна додати петрушку й бадилля редиски. Сіль та перець не додаємо. Додаємо гірчицю у зернах, часник, сік лимона.

Такий соус довго не зберігаю. Максимум — пару днів. Щоразу при необхідності готую знову.

Раніше Елла Іванова розповідала, як приготувати соус із зеленню та горішками кеш'ю, який буде смачним, як у ресторані.

Фото Елли Іванової

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