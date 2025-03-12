Якась кара: Ірина Білик про стосунки з чоловіками

Відома співачка Ірина Білик, яка назвала дату завершення війни, зізналася, чи вільно зараз її серце. Нагадаємо, вже деякий час Ірині приписують роман з колишнім чоловіком зрадниці Ані Лорак Муратом Налчаджіоглу. Пара часто зʼявляється разом на світських заходах, тримаючись за руки, підігріваючи чутки про романтичні стосунки.

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«Сьогодні я можу сказати впевнено, що я — найщасливіша жінка, — зізналася Ірина у проєкті ЖВЛ (1+1). — Тому що я вільна. І жити з чоловіком на сьогодні, напевно, для мене була б якась кара. Я можу зустрічатися, ходити на побачення — це класно. І, дякую, вам, чоловіки, за пропозиції. Але я чекаю одного дзвінка, можливо, я з ним і піду».

Ірина Білик не називає імʼя бажаного чоловіка і зараз на повну готується до великого ювілейного сольного концерту у столиці України.

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«Кожного дня я думаю про своїх глядачів, якою я маю бути, — розказала Ірина. — Одна думка весь час мене переслідує — я не хочу бути кращою, ніж я є. Я не хочу бути гіршою. Хочу, щоб, коли я співаю відомі пісні, я була сама собою, яка я є насправді».

Раніше переможниця «Холостяка» зізналася у проблемах з алкоголем.

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