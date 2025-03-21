Подорожчає один важливий продукт, але інший не зростатиме: чого очікувати від цін на цукор і яйця в березні

У той час як в Україні дорожчають овочі, у березні може помітно зрости ціна на цукор — приблизно на 10%, із нинішніх 25,3 грн до 28 гривень за кілограм. Водночас інший важливий товар — курячі яйця, можуть залишитися на колишньому рівні, а то й трохи подешевшати.

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Як пояснюють у Всеукраїнській Аграрній раді, на подорожчання цукру вплинуть одразу два чинники. Так, по-перше, зростає внутрішній попит, а по-друге, відкрився ринок Європейського Союзу.

«Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх поставок ще до відкриття ЄС — ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д'Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес із боку Європи лише посилює ріст цін», — повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК.

Також на ціноутворення зазвичай впливає сезонний тренд. З початку року та до середини літа спостерігається зростання котирувань. Таким чином, активний експорт та традиційні сезонні фактори створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.

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Водночас, як повідомляє «Главред», Україні не загрожує подорожчання курячих яєць, оскільки у нас, на відміну від США, не було пташиного грипу, який спричинив смерть безлічі курей-несучок. Навпаки, порівняно з початком 2024 року поголів'я свійської птиці в Україні зросло, хай і незначно, лише на 0,9%. А на 0,7% у 2024 році зросло виробництво яєць.

«Дефіцит не загрожує, адже в Україні з настанням теплої пори пропозиція збільшується, що і вплине позитивно на ціну для споживачів», — наводить сайт слова аналітика УКАБ Максима Гопки.

Також у березні українцям прогнозують 5% зниження цін на молоко та молочні продукти.

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Фото: pixabay

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