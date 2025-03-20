Експерти радять робити запаси: які овочі будуть дорожчати до кінця весни

Статистичні дані засвідчали, що станом на кінець минулого року було зафіксовано значне зростання цін на продукти, а у першу п'ятірку тих, які подорожчали найбільше за рік, увійшли капуста (+204%), морква (+150%), картопля (+96,6%), яблука (+71,9%) та буряк (+71,3%).

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І наразі ці, а також інші продукти продовжають дорожчати. Зокрема, картопля. Як пише gsminfo.com.ua, зростатимуть в ціні й морква та цибуля.

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Стверджується, що у порівнянні з цінами в лютому, вартість картоплі зросла на один відсоток. Вона не дешевшатиме, бо запаси старої картоплі добігають кінця. Морква подорожчала одразу на кілька гривень, Очікується, що здорожчення цибулі становитиме мінімум 2−3 відсотки.

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Видання, посилаючись на експертів агроринку зазначає, що загалом ціни на овочі збільшились приблизно на 7−8% у порівнянні з лютим.

І зростання цін триватиме, як мінімум до травня.

Фото Pixabay

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