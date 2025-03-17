Стане на 5% легше: які продукти подешевшають у березні

На тлі постійно зростаючих цін на більшість продуктів, що не можуть зупинити навіть зусилля НБУ, у березні знайдеться група продуктів, ціни на які впадуть від 2,5% до 5%. Це будуть молоко та молочні продукти — вершкове масло, сир та кисломолочний сир.

ВІДЕО ДНЯ

Такі зміни цін прогнозує провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Іван Свиноус. Падіння цін насамперед буде спричинене зростанням виробництва молока, адже саме навесні багато корів теляться. Другим фактором стане обмежений попит, зумовлений низькою купівельною спроможністю населення, що разом і призведе до зниження закупівельних цін на продукт незалежно від його сорту.

Так, Іван Свіноус пояснює, що факторами, які не дадуть цінам на молочні продукти падати нижче, є подорожчання енергоносіїв та інфляційні процеси в економіці країни, а також дефіцит високоякісної молочної сировини.

«Подальше зростання цін на електроенергію, пальне та інші вхідні матеріальні ресурси, що використовуються для виробництва молочних продуктів, стримуватимуть суттєве зниження цін на них у роздрібній мережі. Однак, з огляду на обмеженість купівельної спроможності населення, а також специфічну характеристику молокопродукції — обмежений термін її реалізації — прогнозується незначне зниження роздрібних цін».

РЕКЛАМА

Науковий співробітник пояснив, що вартість пастеризованого молока жирністю 2,5% у березні 2025 року може становити 39,4 грн/кг (-2,5%), вершкового масла жирністю 72,5% - 328,6 грн/кг (-5%), сиру жирністю 9% - 152 грн (-4%).

Водночас дорожчають багато раніше дешевих овочів, наприклад, помідори. Томати у порівнянні з лютим 2024 року подорожчали більш ніж на 20%.

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook