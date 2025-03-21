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Клуб споживачів

Залізна ложка у борошні: старовинний лайфхак для домогосподарок

20:08 21 березня 2025
Як відлякати шкідників від борошна за допомогою ложки чи фольги

Кмітливі домогосподарки, які раніше порадили, як відмити вікна без розводів за допомогою чайних пакетиків, розповіли, як можна відлякати шкідників за допомогою ложки, пише ТСН.

Так, до мішечка чи пакетикаа з борошном поміщають ложку, яку встромлюють вертикально. Це робиться для того, щоб відлякати шкідників, які можуть повністю зіпсувати продукт. Ті, хто вже перевірив хитрість на собі, стверджують, що запах металу допомагає повністю захистити борошно від різноманітних комах і мошок.

Замість ложки можна використати й алюмінієву фольгу. Для цього треба невеликий шматок скрутити в кульку, а потім помістити всередину мішечка з борошном.

Також можна класти замість ложки чи фольги лавровий лист або часник. Цей аромат також не подобається комахам, мошкам, молі та іншим шкідникам.

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Хоча цей лайфхак вигадали ще десятиліття тому, він не втратив своєї актуальності й сьогодні.

Раніше «ФАКТИ» писали, як помити вікна ззовні власникам квартир на високому поверсі, а також про те, як відміти неймовірно брудний унітаз.

Фото: freepik.com

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