Весняне миття вікон: як досвідчені домогосподарки використовують чайні пакетики «не за призначенням»

Весняне миття вікон у своєму будинку чи квартирі вже стало традицією для українських господинь. При цьому існує незліченна кількість лайф-хаків, як зробити це найбільш ефективно.

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Експерти британського ресурсу порадили відмити вікна без розводів за допомогою чайних пакетиків, пише Главред з посиланням на express.co.uk.

На їхню думку, оскільки чай містить кислоти таніни, які добре впораються з брудом і не залишають слідів на склі.

Крім того, ці речовини є природним засобом для наведення блиску, тому за допомогою декількох використаних чайних пакетиків і води ви можете змусити дзеркала та вікна виблискувати.

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Як застосовувати чайні пакетики для миття вікон

Закип'ятіть чайник.

Додайте чотири пакетики чаю в ємність і залийте їх окропом.

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Дайте пакетикам просочитися протягом приблизно 5−10 хвилин, поки вода не стане глибокого бурштинового кольору.

Вийміть пакетики ложкою і залиште воду на кілька хвилин, поки вона не стане достатньо прохолодною.

Перелийте чайний розчин у пляшку з розпилювачем і щедро розпиліть розчин на вікно.

Протріть скло сухою ганчіркою з мікрофібри або паперовими рушниками, щоб запобігти появі розводів. До речі, протерти вікна можна й безпосередньо чайними пакетиками (за умови, що вони не повністю висохли).

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Також «ФАКТИ» писали, як помити вікна ззовні власникам квартир на високому поверсі.

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