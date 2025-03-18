Весняне миття вікон: як досвідчені домогосподарки використовують чайні пакетики «не за призначенням»
Весняне миття вікон у своєму будинку чи квартирі вже стало традицією для українських господинь. При цьому існує незліченна кількість лайф-хаків, як зробити це найбільш ефективно.
Експерти британського ресурсу порадили відмити вікна без розводів за допомогою чайних пакетиків, пише Главред з посиланням на express.co.uk.
На їхню думку, оскільки чай містить кислоти таніни, які добре впораються з брудом і не залишають слідів на склі.
Крім того, ці речовини є природним засобом для наведення блиску, тому за допомогою декількох використаних чайних пакетиків і води ви можете змусити дзеркала та вікна виблискувати.
Як застосовувати чайні пакетики для миття вікон
Закип'ятіть чайник.
Додайте чотири пакетики чаю в ємність і залийте їх окропом.
Дайте пакетикам просочитися протягом приблизно 5−10 хвилин, поки вода не стане глибокого бурштинового кольору.
Вийміть пакетики ложкою і залиште воду на кілька хвилин, поки вона не стане достатньо прохолодною.
Перелийте чайний розчин у пляшку з розпилювачем і щедро розпиліть розчин на вікно.
Протріть скло сухою ганчіркою з мікрофібри або паперовими рушниками, щоб запобігти появі розводів. До речі, протерти вікна можна й безпосередньо чайними пакетиками (за умови, що вони не повністю висохли).
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