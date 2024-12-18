Так це роблять у Катарі: як помити вікна ззовні власникам квартир на високому поверсі

В той час як мешканців Миколаєва турбує проблема прочистки унітазу дієвим та ефективним способом, людей у Дубаї чи Катарі (можливо, Потапа чи інших ухилянтів) більше цікавить те, як за порівняно невеликі кошти помити вікна. Адже люди, які спромоглися «нашкребти» грошенят на «хатинку» у мегаполісі десь на Близькому Сході, чомусь не бажають витрачатися на клінерів вікон на високих поверхах.

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До того ж миття вікон ззовні, та ще й на висоті, достатньо трудомісткий процес. Втім, не все так «запущено», вважає Дуся К'юріес, професійна клінер-вумен з Катару.

За її інформацією, для того, щоб помити вікна ззовні, потрібні:

миски або відра з водою;

ганчірки господарські, гумові, поролонові або тканинні губки;

мильні, спиртові розчини;

швабра.

Вода для миття вікон ззовні має бути теплою, навіть гарячою, мильні розчини мають давати багато піни. Місткості з водою краще брати дві — одну для розчину, інша місткість для води потрібна, щоб змивати мильний розчин. Губки та скребки для миття повинні мати прогумовану поверхню і не мати залізної щетини, якою можна подряпати скло.

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Як помити вікна ззовні на висоті за допомогою спеціального обладнання

Головний принцип миття вікон — це ваша безпека, в жодному разі не ризикуйте і не вилізайте з вікна у спробі дістати до найдальших кутів. Можна купити спеціальне обладнання, яке зробить цей процес комфортнішим і безпечнішим — ззовні помити вікна допоможуть телескопічна швабра та магнітні щітки.

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Швабру з телескопічною ручкою можна «підігнати» за розміром під вікна. Наконечник швабри має поролонову й гумову частини, за допомогою яких розподіляється мийний засіб, зішкрібається бруд і видаляються розводи. Щоб помити вікно за допомогою телескопічної швабри, спочатку поролонову частину обробляють мильним розчином, відтискають і миють. Залежно від ступеня забруднення, процедуру можна повторити кілька разів. Скребок із гумовим прошарком допоможе забрати зі скла залишки води та мийного засобу.

Конструкція магнітної щітки — це дві губки, які з'єднуються між собою за допомогою сильного магніту. Одна частина губки кріпиться із зовнішньої частини вікна, а друга — з внутрішньої. Треба взятися за ручку магнітної швабри та водити нею по внутрішній частині вікна. Завдяки магніту рухатиметься і зовнішня частина щітки, тим самим вікно очищатиметься синхронно і ззовні, і всередині. Сила магніту має бути досить великою, інакше якісно помити вікна не вдасться.

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Як помити вікна з зовнішнього боку

Змочити ззовні всю поверхню скла мильним розчином за допомогою швабри з ганчіркою.

Намочені вікна залишити в такому стані на кілька хвилин, через 3 -5 хвилин мильним розчином очистити скла від бруду і розводів.

Чистою ганчіркою змивати мильний розчин з вікна доти, доки на ньому не залишиться мила. Спеціальною ганчіркою з мікрофіброю витерти насухо поверхню скла.

Щоб вікна на балконі й лоджії були блискучими до весни, до води для змивання можна додати трохи оцту або лимонної кислоти. Наприклад, на відро з 10 л води знадобиться 5 ст. л оцту 9% або 20 г лимонної кислоти.

Додавши у воду одну з цих речовин, вміст треба добре перемішати — і можна мити вікна, але тільки на завершальному етапі, коли була ретельно змита піна і мильні розводи зі скла.

Для видалення розводів у важкодоступних місцях вікон використовувати лише суху ганчірку з мікрофіброю або ж звичайний рушник.

Якщо вікно на балконі складається з кількох склопакетів, спочатку треба помити внутрішні скла, щоб крізь їхню чисту поверхню було добре видно зовнішнє скло.

А також ще один ролик від «відчайдухів», які звикли зневажати небезпеку робіт на верхніх поверхах хмарочосів.

І хоча ці поради допоможуть безпечно помити вікна із зовнішнього боку, завжди можна звернутися і до професіоналів з клінінгової компанії.

До речі, вони також добре знаються на способах миття найбруднішої сантехніки.

Фото Pixabay

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