Що може про вас розповісти ваш подарунок «другій половинці»: ці поради варто взяти до уваги

Подарунок може багато розповісти про вас адресату. Наприклад, про те, наскільки ви щедрі, чи хороший у вас смак та багато іншого. Виявивши фантазію, порадувати подарунком можна навіть людину, у якої, здавалося б, є все. Ось кілька порад, які варто взяти на замітку.

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Не варто дарувати акційні товари, які ваша «друга половинка» може побачити в будь-якому супермаркеті. Такий подарунок може навіть образити, адже нікому не сподобається, щоб на ньому економили. Даруючи такий подарунок, ви прославитеся жадібною людиною.

Не даруйте те, що потрібно вашому адресату як парасолька рибці. Наприклад, не варто дарувати торт тому, хто обмежує себе у солодкому. Даруючи такий подарунок, ви ризикуєте уславитися людиною неуважною і байдужою. Такий подарунок точно не потішить.

Якщо ви сімейна пара, не даруйте «другій половинці» те, що насправді потрібно вам — наприклад, книгу, яку давно мріяли прочитати, або турку для кави, оскільки ви є любителем цього напою.

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Даруйте те, що в очах близького зробить вас людиною доброю, уважною і з вишуканим смаком. Дарувати гарний подарунок — не менше задоволення, ніж отримувати.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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