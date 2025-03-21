Може стати енергетичним хабом для майнінгу крипти: експерт пояснив, навіщо Трампу Запорізька АЕС

Український політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко переконаний, що Трамп хоче швидкого миру шляхом припинення вогню. Проте путін хоче добитися капітуляції України.

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«Саме тому він зацікавлений у продовженні війни або в тому, щоб примусити Україну хоча б до часткової капітуляції, визнання своїх вимог через тиск Трампа. Цієї мети путін не досяг, але зусилля свої продовжує», — каже політолог.

Щодо Запорізької АЕС, то, за словами політолога, глава кремля навряд чи зацікавлений щось віддавати.

«Він, навпаки, хоче легалізувати те, що захопив в Україні. Йому мало просто припинення вогню та факту, що окуповані території залишаться під контролем росії. Він хоче, аби Україна погодилася на визнання російського статусу над окупованими та анексованими територіями. Але додам, що тема Запорізької АЕС виникла у Трампа невипадково. Один із українських депутатів просував у США ідею спільного використання Запорізької АЕС. Нібито це він пропонував і Трампу, і Маску через посередників, щоб найбільша у Європі Запорізька АЕС стала таким енергетичним хабом для майнінгу криптовалюти, а також для штучного інтелекту. Можливо, ця ідея зацікавила Дональда Трампа та його оточення. Він ласий на такі екстравагантні бізнес-проєкти, може й цим зацікавився», — зазначив Фесенко.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у США стверджують, що із путіним ведуть жорсткі переговори і що у них немає ілюзій.

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