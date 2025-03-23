Перший раунд переговорів делегацій України та США в Ер-Ріяді: що відомо

23 березня у столиці Саудівської Аравії відбувається зустріч делегацій України та США. Зокрема, завершився перший раунд переговорів, сторони пішли на перерву. Очікується і друга частина, повідомляє «Укрінформ». Сторони обговорювали пропозиції щодо безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умеров. Також до неї входять держсекретар МЗС Олександр Карасевич, заступники керівника ОП Павло Паліса та Ігор Жовква та заступник міністра енергетики Микола Колесник. Україна заявила, що все ще вважає недільну зустріч в Ер-Ріяді технічною. Від США, як писав The Washinghton Post, беруть участь директор із планування політики при держсекретарі Майкл Антон, помічники спецпредставника США Кіта Келлога та представники радника президента США з нацбезпеки Майка Волца.

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«На порядку денному — пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів та критичної інфраструктури. Сьогодні ми опрацьовуємо низку складних технічних питань — у нашій делегації є як енергетики, так і військові представники військово-морського та повітряного компонентів», — написав Умеров на своїй сторінці в Х.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи перший раунд переговорів у Саудівській Аравії, заявив, що зустріч ще триває і є «досить корисною».

«Щойно я говорив з Рустемом Умеровим — він мені доповів про зустріч, про перебіг перемовин. Наша команда працює абсолютно конструктивно, розмова достаньо корисна. Робота делегацій триває», — додав Зеленський.

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Журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс із посиланнями на джерела видання написала, що держсекретар Марко Рубіо та радник з національної безпеки Майк Волц не планують їхати до Саудівської Аравії 24 березня. У цей день очікується зустріч делегацій США та росії.

The New York Times писало, що нинішні переговори в Ер-Ріяді триватимуть два дні. Зокрема, 23 березня розмова пройде між Україною та США, а наступного дня — між Вашингтоном та москвою. При цьому український чиновник на умовах анонімності повідомив, що додаткові переговори української та американської сторін можуть бути і завтра, але все залежить від того, чи сторони зможуть досягти прогресу.

Співрозмовник «Суспільного» в Офісі президента розповів, що окрім ембарго на удари по енергетиці та іншій інфраструктурі, на переговорах в Ер-Ріярді можуть обговорювати і перемир'я у Чорному морі. За його словами, Україна вже ухвалила позицію безумовного припинення вогню. Тому важливо, щоб американська сторона сприяла тому, щоби росіяни перестали висувати умови.

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Спецпредставник США Кіт Келлог раніше стверджував, що США планують провести в Саудівській Аравії «непрямі» переговори між представниками росії та України, щоб зрозуміти умови кожної зі сторін: «Ви, по суті, говорите: „Гаразд. Які ваші умови?“. І ви звертаєтеся до іншої сторони: „Які ваші умови?“. Це, по суті, човникова дипломатія між кімнатами в Ер-Ріяді…».

США все ще сподіваються, що широкомасштабне припинення вогню у війні росії проти України може бути досягнуто протягом кількох тижнів. Джерела Bloomberg зазначають, що Білий дім прагне укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, на яку цього року припадає Великдень. При цьому в адміністрації Дональда Трампа визнають, що терміни можуть зміститися через різні позиції сторін.

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