Перемир’я тільки початок: військовий експерт розповів, чого домагається путін своїми заграваннями з Трампом і яким регіонам варто побоюватися

Ідея припинення вогню на 30 днів, до якої президент США Дональд Трамп намагається схилити очільника країни-агресора володимира путіна, може мати для останнього щонайменше дві приховані цілі.

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Таку думку «ФАКТАМ» висловив військовий оглядач Дмитро Снєгирьов, оцінюючи перебіг і проміжні результати переговорів про можливе тимчасове припинення вогню. У списку цих цілей — можливе захоплення Сумської та Чернігівської областей України в найближчій перспективі, і решти території країни в майбутньому.

Як підкреслив експерт, для угоди про припинення вогню на 30 днів російський диктатор вимагає припинення в Україні мобілізації та поставок зброї в нашу країну. Тим самим, як вважає Дмитро Снєгирьов, військовий потенціал ЗСУ та їхні здібності захищати країну різко падають. Зокрема, зупинка мобілізації та військової допомоги створить умови для посилення рф і ослаблення України, що неминуче призведе до нового наступу російської армії, але вже за набагато гірших для нас умов.

- Ще більше запитань викликають його (путіна — Авт.) приписи щодо створення так званої «санітарної зони» біля кордонів російської федерації. Фактично йдеться про розширення зони бойових дій за рахунок інших областей України. Це Сумська та Чернігівська області. Тобто, він дає чіткий військово-політичний сигнал про готовність подальших наступів на територію України не тільки в тих областях, які, відповідно до його указів, включені до складу російської федерації, а й за рахунок інших територій України. А це масштабування театру бойових дій, — підкреслює Дмитро Снєгирьов.

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Також співрозмовник «ФАКТІВ» наголосив, що 30-денний режим припинення вогню в російській версії — це тестовий режим, і якщо зараз Україна та Сполучені Штати проковтнуть і погодяться на заборону на поставку зброї, то це буде виконання вимог російської федерації надалі. Це те, що російська сторона називає демілітаризацією України. Їхня основна вимога надалі — заборона поставок зброї, навчання Сил оборони України і скорочення самої чисельності армії України. Тому ці пропозиції — це як пробний камінчик, їх слід розглядати виключно в цьому аспекті.

— З одного боку, росія вимагатиме демілітаризації України, але з іншого боку, буде фактично виношувати плани щодо подальшої анексії українських територій. Тому погоджуватися на ці умови не можна. Це пастка. І політична, і дипломатична, і, насамперед, військова та інформаційна, — підкреслює Дмитро Снєгирьов.

Тим часом британський аналітик Майкл Кларк попереджає, що Дональд Трамп може домовитися з путіним за рахунок України.

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