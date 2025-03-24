Ніжне печиво-седвіч «Сакура»: можна готувати у піст

Печиво виходить дуже смачне та гарне, а готувати легко. Крем можна зробити масляний (олія+цукрова пудра). Або можна замінити крем на варення, мармелад, конфітюр. Буде дуже ніжно та смачно, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

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Інгредієнти: 240 г борошна

60 г цукрової пудри

2 ч.л. натурального бурякового барвнику

100 г олії (маргарину)

45 г соєвого молока

1 ч.л. ванільного екстракту

2 г солі

100 г чорного шоколаду

100 г рослинних вершків

Приготування:

Замісити тісто та сформувати печиво довільної форми. Випекти та змастити кремом.

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Нагадаємо, раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом баскського чизкейка.

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