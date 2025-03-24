Ніжне печиво-седвіч «Сакура»: можна готувати у піст
Печиво виходить дуже смачне та гарне, а готувати легко. Крем можна зробити масляний (олія+цукрова пудра). Або можна замінити крем на варення, мармелад, конфітюр. Буде дуже ніжно та смачно, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.
Інгредієнти:
- 240 г борошна
- 60 г цукрової пудри
- 2 ч.л. натурального бурякового барвнику
- 100 г олії (маргарину)
- 45 г соєвого молока
- 1 ч.л. ванільного екстракту
- 2 г солі
- 100 г чорного шоколаду
- 100 г рослинних вершків
Приготування:
Замісити тісто та сформувати печиво довільної форми. Випекти та змастити кремом.
Нагадаємо, раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом баскського чизкейка.44
Читайте нас у Facebook