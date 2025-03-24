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Ніжне печиво-седвіч «Сакура»: можна готувати у піст

20:07 24 березня 2025
печиво-сендвіч «Сакура»

Печиво виходить дуже смачне та гарне, а готувати легко. Крем можна зробити масляний (олія+цукрова пудра). Або можна замінити крем на варення, мармелад, конфітюр. Буде дуже ніжно та смачно, ділиться фудблогерка Анніна Карпенко.

Інгредієнти:

  • 240 г борошна
  • 60 г цукрової пудри
  • 2 ч.л. натурального бурякового барвнику
  • 100 г олії (маргарину)
  • 45 г соєвого молока
  • 1 ч.л. ванільного екстракту
  • 2 г солі
  • 100 г чорного шоколаду
  • 100 г рослинних вершків

Приготування:

Замісити тісто та сформувати печиво довільної форми. Випекти та змастити кремом.

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Нагадаємо, раніше Тетяна Литвинова поділилася рецептом баскського чизкейка.

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