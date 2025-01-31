Неймовірно ніжна гарбузово-шоколадна насолода: Тетяна Литвинова поділилася рецептом баскського чизкейка
Чизкейк відомий на весь світ своєю кремовою текстурою та неперевершеним смаком. Начинка його така ніжна через вершковий сир і жирні вершки, які змішуються з яйцями та цукром.
Смаколик до вподоби як дітям, так і дорослим. Приготувати чизкейк можна вдома, впевнена кулінарка Тетяна Литвинова.
Вона запропонувала рецепт гарбузово-шоколадного баскського чизкейку. Такий десерт ще називають горілий чи палений чизкейк через скоринку зверху, а всередині він незмінно залишається ніжним та кремовим.
«Чизкейк Сан-Себастьян відмінно поєднує у собі вершковий смак крем-сиру, нотки кориці, шоколаду та апельсина, який врівноважує гарбуз у торті», — зазначила вона.
Смаколик готується дуже швидко та просто.
Інгредієнти:
Крем-сир — 500 г,
Вершки 33% - 250 мл,
Гарбузове пюре — 250 г,
Цукрова пудра — 150 г,
Яйце — 3 шт,
Крохмаль кукурудзяний — 25 г,
Какао — 2 ч. л. 10 г,
Кориця — 1 ч. л.,
Цедра та сік ½ апельсину
Приготування:
Для гарбузового пюре гарбуз запекти у духовці й збити блендером.
Яйця збити з гарбузовим пюре.
В три -чотири етапи додати до яєць та гарбуза крем-сир. Все добре змішати.
Потім додати цукрову пудру, крохмаль, апельсинову цедру и апельсиновий сік.
Додати вершки. Разом з вершковим сиром вони додають кремову консистенцію чизкейка.
Форму вистелити пергаментом, щоб рідка суміш для чизкейка не вилилася. Вилити одну третю частину суміші.
В одну четверту частину додати ложку кориці. Вимішати. Й вилити у форму. Шпажкою з'єднати обидві частини.
Випікати при 230 градусах 30 хвилин. Чизкейк повинен гарно підсмажитись.
Залишити стабілізуватися на 4−5 годин.
Нагадаємо, кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова також поділилася своїм рецептом домашнього чизкейка.
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