«Замовлення спецслужб рф»: як просувається розслідування теракту у відділенні поліції на Одещині

Розслідуючи вибух у відділку поліції у Білївському районі Одеської області, який пролунав у неділю, 23 березня, правоохоронці встановили особу жінки, яка принесла у відділок вибухівку.

ВІДЕО ДНЯ

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдівіліс.

За її словами, поранені поліцейські перебувають у задовільному стані.

«Правоохоронці встановили особу жінки. Це місцева жителька, 1989 року народження», — сказала спікерка.

РЕКЛАМА

Як відомо, сама підривниця загинула під час теракту.

Подальше розслідування проводить СБУ, співробітники якої встановлюють ймовірних замовників та інших осіб, причетних до цього злочину. Вони не виключають, що це замовлення спецслужб РФ.

Раніше в СБУ закликали громадян, яких вербують для підпалу автівок ЗСУ, адмінбудівель, терактів чи мінування, одразу повідомляти про це на чат-бот Служби безпеки України «Спали» ФСБешника", а журналістка дала поради батькам, як завадити вербуванню ворогом своїх дітей.

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook