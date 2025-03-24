41.23 / 41.81 44.80 / 45.45
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

«Замовлення спецслужб рф»: як просувається розслідування теракту у відділенні поліції на Одещині

13:43 24 березня 2025
Поліцейський. Фото МВС

Розслідуючи вибух у відділку поліції у Білївському районі Одеської області, який пролунав у неділю, 23 березня, правоохоронці встановили особу жінки, яка принесла у відділок вибухівку.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Національної поліції Юлія Гірдівіліс.

За її словами, поранені поліцейські перебувають у задовільному стані.

«Правоохоронці встановили особу жінки. Це місцева жителька, 1989 року народження», — сказала спікерка.

РЕКЛАМА

Як відомо, сама підривниця загинула під час теракту.

Подальше розслідування проводить СБУ, співробітники якої встановлюють ймовірних замовників та інших осіб, причетних до цього злочину. Вони не виключають, що це замовлення спецслужб РФ.

Раніше в СБУ закликали громадян, яких вербують для підпалу автівок ЗСУ, адмінбудівель, терактів чи мінування, одразу повідомляти про це на чат-бот Служби безпеки України «Спали» ФСБешника", а журналістка дала поради батькам, як завадити вербуванню ворогом своїх дітей.

РЕКЛАМА

17

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Успіх. Фото Pixabay

Успіх любить енергійних: які знаки зодіаку чекає успіх в останній тиждень березня

Карти Таро. Фото esotera.space

Овнам — «Колесо Фортуни» та несподіванка, Рибам — «Зірка» та здійснення бажань: Таро-прогноз на 24 березня

Ніжні котлети з гречки

Ніжні котлети з гречки: ця дуже бюджетна страва готується швидко та просто

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту