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Неймовірне пісочне печиво з білим шоколадом: готується швидко та просто

22:00 24 березня 2025
печиво пісочне з білим шоколадом

Домашнє печиво має особливий смак. Воно створюється з натуральних інгредієнтів — і це важлива його особливість. Подавайте домашнє печиво до чаю або кави. Сервіруйте стіл красиво. Вмійте цінувати кожен момент життя. Домашня випічка також допоможе вам заощадити гроші. А це для багатьох людей важливо.

Рецептом неймовірно смачного пісочного печива з білим шоколадом поділилася кулінарка Елла Іванова.

- Це дуже простий і смачний рецепт, — каже Елла Іванова. — Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури.

Пісочне печиво з білим шоколадом

  • 120 г вершкового масла
  • 60 г цукрової пудри
  • Сіль
  • 5 г ванільного цукру
  • 1 яйце
  • 200 г борошна
  • 5 г розпушувача
  • 100 г білого шоколаду

Вершкове масло з'єднати з цукровою пудрою, сіллю і ванільним цукром, додати яйце, борошно і розпушувач — і замісити тісто. Додати потертий на тертку білий шоколад. Замісити тісто знову і помістити в плівці на пів години в холодильник. Формуємо печиво. Змащуємо яйцем і випікаємо за температури 180 градусів приблизно 20 хвилин.

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І смачного!

Нагадаємо рецепт вівсяного печива з маковою начинкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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