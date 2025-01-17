Печиво «Каштани»: ідеальний смаколик для дітей

Взимку аромат домашньої випічки створює в будинку особливо затишну атмосферу. Для випікання каштанчиків необхідно мати електричну форму для горішків (така точно є у багатьох господинь). В результаті отримаєте ніжне розсипчасте печиво. Глазур ідеально доповнює смак, ділиться фудблогерка Таллі Королева.

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Тісто: 170 г масла кімнатної температури;

2 яйця;

200 г цукру;

дрібка солі;

150 г сметани або майонезу;

0,5 ч. л. соди;

550 — 600 г борошна;

ванільний цукор або екстракт ванілі за смаком. Шоколадна глазур: 100 г шоколаду (розтопити на паровій бані або у мікрохвильовці);

2 — 3 ст. л. олії

Готуємо тісто. У чашу міксера покласти вершкове масло кімнатної температури. Збити його у піну. Додати цукор, а потім яйця. Продовжуючи збивати, додаємо сметану, ваніль. Борошно просіяти разом з содою та додати до маси у міксер. Замісити тісто. Дехто ставить його у холодильник, але можна відразу й випікати.

Каштани — то ті самі горішки, точніше половинки (кришечки) від них. Отож, напекли половинок, зовнішньою стороною вмокнути у шоколадну глазур, а потім в вафельну крихту або у дрібну кокосову стружку, і залишаємо, поки висохне (краще на ніч).

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Далі ці половинки начиняємо кремом (кремчіз + сире згущене молоко і вершкове масло — 1:1:1)

Посередині кладемо «каштан» — мигдаль у шоколаді. Формуємо так, щоб «каштани» були напіввідкриті, як на фото. Кладемо у холодильник.

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