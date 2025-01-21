Приголомшливо смачне печиво до чаю або кави: простота рецепта вас здивує
Домашнє печиво ніколи не набридає, якщо воно свіже, смачне та ароматне. А сам процес випікання нагадує ритуал. Звісно, для нього потрібне натхнення.
До речі, ви помітили, як дорого коштує печиво у кафе та ресторанах? Спекти смаколики на домашній кухні обійдеться набагато дешевше.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Це дуже смачне печиво, — каже Елла Іванова. — За бажання можна додати улюблені спеції. Але цього можна й не робити.
Домашнє печиво
100 г меду чи інвертного сиропу
70 г цукру
3 г ванільного цукру
4 г соди
100 г вершкового масла
1 яйце
Сіль
300 г борошна
Мед з'єднати з цукром, ванільним цукром та сіллю і трохи прогріти на сковороді.
Додаємо вершкове масло, щоб розтопилося, перемішуємо. Все це доповнюємо содою, продовжуючи помішувати. Масу трохи охолоджуємо та вводимо яйце й просіяне борошно, швидко перемішуємо. Загортаємо тісто у плівку та поміщаємо на годину в холодильник.
Розкочуємо тісто між листами пергаменту та вирізаємо печиво.
Випікаємо за температури 180 градусів близько 10 хвилин.
Раніше Елла Іванова ділилася рецептом шоколадного печива з родзинками, від якого всі будуть у захваті.
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Фото Елли Іванової154
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