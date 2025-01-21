Приголомшливо смачне печиво до чаю або кави: простота рецепта вас здивує

Домашнє печиво ніколи не набридає, якщо воно свіже, смачне та ароматне. А сам процес випікання нагадує ритуал. Звісно, для нього потрібне натхнення.

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До речі, ви помітили, як дорого коштує печиво у кафе та ресторанах? Спекти смаколики на домашній кухні обійдеться набагато дешевше.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це дуже смачне печиво, — каже Елла Іванова. — За бажання можна додати улюблені спеції. Але цього можна й не робити.

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Домашнє печиво 100 г меду чи інвертного сиропу 70 г цукру РЕКЛАМА 3 г ванільного цукру 4 г соди РЕКЛАМА 100 г вершкового масла 1 яйце Сіль 300 г борошна Мед з'єднати з цукром, ванільним цукром та сіллю і трохи прогріти на сковороді. Додаємо вершкове масло, щоб розтопилося, перемішуємо. Все це доповнюємо содою, продовжуючи помішувати. Масу трохи охолоджуємо та вводимо яйце й просіяне борошно, швидко перемішуємо. Загортаємо тісто у плівку та поміщаємо на годину в холодильник. Розкочуємо тісто між листами пергаменту та вирізаємо печиво. Випікаємо за температури 180 градусів близько 10 хвилин.

Раніше Елла Іванова ділилася рецептом шоколадного печива з родзинками, від якого всі будуть у захваті.

Фото Елли Іванової

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