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Приголомшливо смачне печиво до чаю або кави: простота рецепта вас здивує

22:00 21 січня 2025
печиво

Домашнє печиво ніколи не набридає, якщо воно свіже, смачне та ароматне. А сам процес випікання нагадує ритуал. Звісно, для нього потрібне натхнення.

До речі, ви помітили, як дорого коштує печиво у кафе та ресторанах? Спекти смаколики на домашній кухні обійдеться набагато дешевше.

Рецептом ласощів поділилася кулінарка Елла Іванова.

— Це дуже смачне печиво, — каже Елла Іванова. — За бажання можна додати улюблені спеції. Але цього можна й не робити.

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Домашнє печиво

100 г меду чи інвертного сиропу

70 г цукру

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3 г ванільного цукру

4 г соди

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100 г вершкового масла

1 яйце

Сіль

300 г борошна

Мед з'єднати з цукром, ванільним цукром та сіллю і трохи прогріти на сковороді.

Додаємо вершкове масло, щоб розтопилося, перемішуємо. Все це доповнюємо содою, продовжуючи помішувати. Масу трохи охолоджуємо та вводимо яйце й просіяне борошно, швидко перемішуємо. Загортаємо тісто у плівку та поміщаємо на годину в холодильник.

Розкочуємо тісто між листами пергаменту та вирізаємо печиво.

Випікаємо за температури 180 градусів близько 10 хвилин.

Раніше Елла Іванова ділилася рецептом шоколадного печива з родзинками, від якого всі будуть у захваті.

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Фото Елли Іванової

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