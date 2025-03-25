Тільки за однієї умови: у Держдепі відповіли, коли можливі переговори між Україною та рф

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу заявила, що мирні переговори між двома країнами відбудуться лише в одному випадку — після повного припинення вогню.

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«Лише тоді можна буде обговорювати позиції сторін й що буде далі, коли справа дійде до міцного миру. Єдине, що приведе нас до цього, — розмови, технічні обговорення, які тривали у Саудівській Аравії, дипломатичні бесіди. Це єдине, про що ми думаємо, коли розмовляємо про наступний день. Але додам, що зараз же сторони стали як ніколи близькими до миру, до повного припинення вогню», — сказала Теммі Брюс.

Речниця додала, що також у Саудівській Аравії спілкувались щодо мораторію на удари в Чорному морі, аби відновити повністю мирну торгівельну діяльність.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку німецького експерта про те, що Україна для американців неважлива. Трамп, в принципі, віддав би її росії.

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