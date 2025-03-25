Трамп заявив, що очікує підписання з Україною угоди про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що очікує, що незабаром буде підписано американсько-українську угоду про розподіл доходів від українських найважливіших корисних копалин, пише Reuters.

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Він також сказав журналістам, що Сполучені Штати говорять з Україною про потенціал для американських фірм, які володітимуть українськими електростанціями.

«Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про владу, про володіння електростанціями. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанціями… Тому що в нас є досвід», — сказав президент США.

23 березня американська делегація зустрілася з українськими офіційними особами, а 24 березня провела зустріч із російськими офіційними особами в Ер-Ріяді. Переговори в основному були присвячені припиненню вогню у Чорному морі. Втім, президент США додав, що на порядок денний виходять і інші питання, оскільки він наполягає на припиненні повномасштабної війни.

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Додамо, що 20 березня Трамп заявляв, що у США дуже скоро підпишуть угоду з Україною про корисні копалини. Він додав, що українські ресурси мають величезну цінність.

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