41.34 / 41.88 44.74 / 45.42
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Трамп заявив, що очікує підписання з Україною угоди про корисні копалини

14:22 25 березня 2025
Трамп

Президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що очікує, що незабаром буде підписано американсько-українську угоду про розподіл доходів від українських найважливіших корисних копалин, пише Reuters.

Він також сказав журналістам, що Сполучені Штати говорять з Україною про потенціал для американських фірм, які володітимуть українськими електростанціями.

«Зараз ми говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про владу, про володіння електростанціями. Деякі люди кажуть, що Сполучені Штати повинні володіти електростанціями… Тому що в нас є досвід», — сказав президент США.

23 березня американська делегація зустрілася з українськими офіційними особами, а 24 березня провела зустріч із російськими офіційними особами в Ер-Ріяді. Переговори в основному були присвячені припиненню вогню у Чорному морі. Втім, президент США додав, що на порядок денний виходять і інші питання, оскільки він наполягає на припиненні повномасштабної війни.

РЕКЛАМА

Додамо, що 20 березня Трамп заявляв, що у США дуже скоро підпишуть угоду з Україною про корисні копалини. Він додав, що українські ресурси мають величезну цінність.

РЕКЛАМА
60

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Готовий вигляд страви. Фото — скріншот відео

«Ульотний» салат у стилі Alina FooDee: майбутня матуся порадила закуску до м’яса чи риби

Пенсіонерам із пенсією понад 10 340 надбавки не нараховують. Фото Pixabay

Після березневої індексації частину пенсіонерів позбавлять вікових надбавок: у чому причина

Ніжні котлети з гречки

Ніжні котлети з гречки: ця дуже бюджетна страва готується швидко та просто

Таро-прогноз на 25 березня 2025 року&nbsp;— Фото: pixabay.com

Козерогам — «Колесо Фортуни» і несподіванка, а Дівам — «Сімка Меч» і обережність: Таро-прогноз на 25 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту