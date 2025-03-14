Повернення української делегації із Саудівської Аравії й активне обговорення можливості припинення вогню дає надію на те, що найближчим часом наші співгромадяни перестануть гинути, а Україна зможе зосередитися на відбудові господарства і економіки, говорить голова Всеукраїнської політичної партії «Сила нації» Андрій Пелюховський.

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У зв’язку з цим, політик нагадав, що у Джидді обговорювалася й угода про доступ США до видобутку українських корисних копалин.

«Угода про доступ США до видобутку українських корисних копалин. Про результати перемовин у цьому напрямку ми не знаємо достеменно нічого. Але ж раніше було відомо, що існують два варіанти угоди — „жорсткий“ американський і „лайт“ український. Який із них взято за основу? Ми втратили надра чи лише допускаємо американських партнерів до видобутку корисних копалин? І яку суму взято до уваги при розрахунках? 500 мільярдів, як пропонував Трамп? І чому так неохоче українська влада звітує про результати перемовин з даного питання?» — ставить запитання Пелюховський.

Адже, нагадує політик, надра — це власність народу України (згідно з 13 статтею Конституції).

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«Підкреслюю: це не державна власність, не приватна, не акціонерна і не комунальна. Це власність народу України. І лише народ має право вирішувати, чи можна допускати іноземців до видобутку корисних копалин на території України», — додав він.

Також політик вважає, що в України повинен бути створений спеціальний фонд, у якому кожен громадянин мав би відкритий рахунок, на який щороку надходили б кошти з експлуатації народної власності — надр, лісів, рік, повітря, ефіру.

«І кожен громадянин був би забезпечений коштами на випадок хвороби чи у зв’язку з виходом на пенсію. Ці кошти могли би мати цільове призначення: плата за навчання, покращення житлових умов, лікування тощо. Ці кошти стали б своєрідною страховкою від сепаратизму: яка вигода відокремлюватися від України, якщо у кожного громадянина бунтівної території можуть „згоріти“ гроші на рахунку у фонді? Ці кошти були б запобіжником від стихійної міграції: іноземець навіть за умови переселення в Україну не мав би права на свою частку загальнонаціонального добра: це було би привілеєм для громадян. Правом володіти рахунком і коштами на ньому мали би усі громадяни від народження і до смерті — з правом передачі залишку коштів у спадок», — озвучив свою думку політик.

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Пелюховський виказує побоювання, що не все гаразд у цьому напрямку.

«Інакше з якої причини даний документ тримають у секреті не лише від громадян, а й від народних депутатів?» — цікавиться політик.

Також політик торкнувся умов перемир’я.

«А якщо росія виставить умови, які будуть неприйнятними для нас, але прийнятними з точки зору США? Ми знову скажемо, що проти перемир’я, про яке так багато кричимо?. І тепер у випадку нових переговорів між Україною та США можуть виникнути питання, які будуть невигідними з точки зору наших національних інтересів, але сказавши «А», ми вже не зможемо сказати іншу літеру без диктату з боку наших «партнерів», — говорить Пелюховський.

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Він назвав це платою за багатолітню відсутність суб’єктності та самостійності.

Раніше у партії «Сила нації» ініціювали розробку і всенародне обговорення програми післявоєнної відбудови України.

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