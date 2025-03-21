США хочуть контролювати українські АЕС: аналітики про те, чому Трамп впіймає облизня

Під час останньої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським президент Трамп висловив дуже незвичну ідею: Сполучені Штати можуть взяти під контроль українські АЕС. У Білому домі заявили, що «американська власність станції була б найкращим захистом цієї інфраструктури та підтримкою української енергетичної інфраструктури».

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Ідея здивувала чиновників та енергетиків у Києві. Володимир Зеленський, схоже, відхилив її, заявивши, що атомні станції є державними й не можуть бути приватизовані. Водночас він вітав економічну співпрацю з американською стороною. Зеленський додав, що під час розмови з Трампом не обговорювалося питання власності США на енергетичні об'єкти, пише The New York Times.

За словами Зеленського, у розмові йшлося лише про одну з чотирьох українських АЕС — Запорізьку, яка зараз контролюється рф.

«Якщо американці думають, як знайти вихід із цієї ситуації, чи хочуть забрати це у росіян, інвестувати в його відновлення, це питання відкрите», — сказав він на пресконференції під час візиту до Норвегії.

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Крім плутанини навколо того, що саме обговорювалося, було ясно одне: Дональд Трамп хоче мати велику економічну частку в Україні. Він раніше вимагав доступу до мінеральних ресурсів України. І заява Білого дому повторила аргумент, який він уже застосував до потенційної угоди з корисними копалинами: що економічна участь США в Україні є найкращою гарантією безпеки.

Незадовго до війни Westinghouse, американська ядерна технологічна компанія, підписала угоду з «Енергоатомом» про будівництво п’яти реакторів. Після нападу росії кількість зросла до дев’яти, і дві компанії погодилися продовжувати співпрацю для розміщення менших станцій в Україні. Для Westinghouse це був прорив після багатьох років боротьби за вихід на український ядерний ринок, де довгий час домінував «Росатом», російський гігант атомної енергетики.

Особливий інтерес Westinghouse викликає Запорізька атомна станція з шістьма реакторами. росія захопила станцію в березні 2022 року, і ЗАЕС більше не постачає електроенергію в українську мережу.

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Ольга Кошарна, українська експертка з ядерної безпеки, заявила, що захоплення росією Запорізької АЕС викликало занепокоєння Westinghouse щодо можливого викрадення її інтелектуальної власності. У 2023 році Міністерство енергетики США попередило в листі «Росатом» (причетність якого до військових злочинів доведено), що компанії може загрожувати судове переслідування згідно із законодавством США, якщо вона використовуватиме на заводі технології Westinghouse.

Андріан Прокіп, експерт з енергетики з Інституту Кеннана у Вашингтоні, сказав, що Westinghouse «безумовно виграє» від повернення станції в українські руки, оскільки так розширить свій ринок.

Незрозуміло, чи обговорював Трамп долю ЗАЕС з президентом рф. Українські чиновники, сказали, що Київ підкреслив Трампу: якщо Сполучені Штати хочуть отримати доступ до українських корисних копалин, їм знадобляться енергетичні потужності ЗАЕС, оскільки видобуток і перероблювання корисних копалин є енергомісткими.

Перш за все, всі українські атомні електростанції належать НАЕК «Енергоатом», і українське законодавство забороняє їх приватизацію. Внесення змін до законів України, щоб дозволити власність США, було б політично чутливим у пострадянській країні, де багато ключових галузей промисловості залишаються державними.

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Під час війни в Україні пройшла хвиля приватизації. Але приватизація «Енергоатому» — державної компанії, яка приносить найбільший дохід, — ймовірно, стане каменем спотикання.

Зеленський натякав на це питання на своїй пресконференції після розмови з Трампом. Якщо росія поверне ЗАЕС Україні — перспектива, яку багато хто в Україні вважає малоймовірною — «просто передати її» Сполученим Штатам буде неможливо, сказав Володимир Зеленський, тому що «це наша станція і це наша земля».

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