Ворог продовжує завдавати ударів по житловим будинкам — гинуть мирні мешканці, в тому числі й діти. Так нещодавно було в Запоріжі та Києві. Наразі відомо про 605 дітей, які загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф.

ВІДЕО ДНЯ

В Офісі генпрокурора повідомили, що більше ніж 2444 дітей постраждали.

«Станом на ранок 25 березня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 605 дітей загинули та понад 1839 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 634, Харківській — 470, Херсонській — 202, Дніпропетровській — 203, Київській — 136, Запорізькій — 170, Миколаївській — 118, Сумській — 115», — йдеться у повідомленні.

Читайте також: Одній дитині не було й року… У Кривому Розі росіяни вбили маму і трьох її дітей

РЕКЛАМА

Так, лише протягом останніх днів в Сумах постраждало 22 дитини — це сталося внаслідок удару ворога по житловій забудові 24 березня. Також вчора померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу Покровська 17 березня.

Нагадаємо, що 23 березня в столиці внаслідок удару дроном-камікадзе по житловому будинку загинув батько та його п'ятирічна донька. Мати дитини з важкими травмами шпиталізована.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

РЕКЛАМА

14

Читайте нас у Facebook