Британські війська, які планують відправити в Україну в рамках запланованого миротворчого контингенту, можуть зіткнутися з «надокучливими» судовими переслідуваннями за порушення прав людини, попередив Кір Стармер. Прем'єр-міністр стикається із закликами дозволити для солдатів, відправлених для стримування росії, повне звільнення від Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ).

ВІДЕО ДНЯ

Це відбулось на тлі побоювань, що москва може використати приєднання Британії до ЄКПЛ для переслідування солдатів у судах і підриву військового духу.

Джеймс Картлідж, тіньовий міністр оборони, написав міністрам листа, в якому закликав їх «максимізувати захист наших збройних сил» від позовів щодо порушення прав людини. Міністр оборони написав відповідного листа, зазначивши, що британські війська, які буде відправлено в Україну, можуть зіткнутися з «прикрими» судовими переслідуваннями, як це було після попередніх операцій в Іраку, Афганістані та Північній Ірландії.

«Ви знаєте, що британські війська, які служили в Іраку, зіткнулися з великою кількістю прикрих претензій щодо їхньої поведінки. Військовослужбовці та ветерани стурбовані можливими претензіями, які можуть бути висунуті проти них на потенційному українському театрі військових дій, — зазначив він у листі. - Задля максимального захисту наших військ я закликаю вас розглянути можливість відступу від ЄКПЛ на час перебування Великої Британії в Україні».

РЕКЛАМА

Як пише видання The Times, Британія може розмістити тисячі своїх солдатів в Україні. Вони будуть відправлені безстроково. Втім, це відбудеться тільки після того, як союзники переконають США надати гарантії безпеки.

Тим часом понад 30 країн обговорюють детальний план відправлення миротворців в Україну. Китай також готовий приєднатися до «коаліції охочих».

РЕКЛАМА

83

Читайте нас у Facebook