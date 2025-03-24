Пекін може приєднатися до миротворчих сил в Україні: що про це відомо

Китай, який заявив про готовність взяти участь у повоєнній відбудові України, розглядає можливість й участі в миротворчих силах в нашій країні. Китайські дипломати в Брюсселі з’ясовували, чи такий крок є можливим і, можливо, навіть бажаним з європейської точки зору, повідомляє видання Welt am Sonntag з посиланням на дипломатичні кола ЄС, обізнані з цим питанням. У дипломатичних колах у Брюсселі заявили: «Включення Китаю до „коаліції охочих“ може потенційно посилити прийняття росією миротворчих військ в Україні». У будь-якому випадку справа «делікатна».

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Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон, який першим висунув ідею розгортання європейських військ в Україні, анонсував черговий саміт прихильників Києва на 27 березня.

«Мета для мене полягає, перш за все, в тому, що є повторне, чітке і, можливо, дещо конкретизоване зобов’язання підтримувати Україну в короткостроковій перспективі», — сказав він.

Президент України Володимир Зеленський також відвідає саміт у Парижі.

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І Макрон, і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер готові розмістити миротворців в Україні в разі припинення вогню між москвою та Києвом — ідея, яку росія поки що категорично відкидає.

Тим часом в Британії пояснили, чому путін не зможе накласти вето на миротворчу місію в Україні.

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