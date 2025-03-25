Кому з працюючих пенсіонерів не підвищать виплати після перерахунку у квітні

З 1 квітня українцям, які вийшли на заслужений відпочинок, але продовжили працювати, мають перерахувати пенсійні виплати

Це передбачає Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зазначали в Пенсійному фонді України.

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Втім, виплати перераховуватимуть не всім працюючим пенсіонерам.

Так, перерахунок без додаткового звернення до органів ПФУ проводиться:

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громадянам, які після призначення пенсії (чи попереднього її перерахунку) продовжували працювати та набули не менше 24 місяці страхового стажу;

людям, які після призначення пенсії (чи попереднього її перерахунку) набули менше 24 місяці страхового стажу, але якщо відтоді пройшло не менш ніж два роки.

«У 2025 році буде перераховано пенсії працюючим пенсіонерам, які призначен (перераховані) у 2023 році.

Право на перерахунок визначає страховий стаж, набутий на 01 березня року, в якому проводиться перерахунок», — пояснили в ПФУ та додали, що це не стосуватиметься пенсіонерів, яким пенсію призначено за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого статтею 26 цього Закону, — 60 років.

Нагадаємо, що з цього року при призначенні пенсій враховуватиметься й час виходу на заслужений відпочинок. Таким чином уряд намагатиметься «осучаснити» пенсії, які були призначені багато років тому.

Фото Pixabay

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