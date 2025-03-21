путін хоче накласти вето на миротворчу місію в Україні: в Британії пояснили, чому це неможливо

Главі кремля не можна надавати право вето на присутність європейських миротворців в Україні, якщо буде укладено угоду про припинення війни. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі на бізнес-конференції в Лондоні.

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«путін повинен просто погодитися на безумовне припинення вогню. Це план на столі, давайте приступимо до нього, чого ми чекаємо? Чого ми точно не можемо зробити, так це надати путіну право вето на архітектуру безпеки, яка керуватиме цим миром», — наголосив Девід Леммі.

Зазанчимо, що путін неодноразово наполягав, що він не погодиться на НАТО чи західні війська як миротворців у рамках будь-якої мирної угоди.

«Це означає, що ми в Європі та за її межами повинні відігравати певну роль, хто хоче переконатися, що Україна має здатність захищати себе, і переконатися, що путін не зможе повернутися знову», - додав міністр.

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Раніше повідомлялося, що ЄС відмовився від ідеї конфіскації заморожених російських активів.

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